МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо и Шахтер не хотят отпускать молодых игроков в Европу»

Защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко ответил на вопрос об украинском футболе и талантливых молодых футболистах.

«В Украине хороших футболистов готовят в основном два клуба: «Динамо» и «Шахтер». Но они не особо горят желанием отпускать своих талантливых ребят в клубы Европы, предпочитая максимально удерживать их под своим крылом и поддерживать их форму благодаря выступлениям за молодежные составы. Уровень чемпионата Украины оставляет желать лучщего, а молодежного первенства — тем более. Из-за этого в свое время мы уже потеряли немало талантливых футболистов. К счастью, сейчас ситуация понемногу меняется к лучшему, и это наверняка уже в ближайшее время отразится на уровне сборной страны.

Почему не едут в сильные чемпионаты? Нужно немного глубже вникнуть в ситуацию. Дело в том, что до недавнего времени зарплаты футболистов в чемпионате Украины были выше, чем во многих европейских странах, поэтому многие предпочитали играть дома. Но сегодня ситуация другая. Доходы большинства клубов серьезно уменьшились, и теперь все больше талантливых футболистов предпочитают уехать играть за границей, где есть возможность заработать хорошие деньги и продолжить свой профессиональный рост. Малиновский, Яремчук и другие ребята в последние годы сделали хорошую рекламу украинскому футболу и теперь все больше зарубежных агентов и селекционеров в поисках перспективных талантов приезжают на игры чемпионата Украины. Все это идет на пользу украинскому футболу и рано или поздно тоже отразится на уровне сборной страны», - сказал Михайличенко.

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