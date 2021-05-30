БОЛОТНИКОВ: «38,5 тысяч в Харькове? Медицинский протокол отменили?»

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников высказался по поводу рекорда посещаемости сезона на матче между «Металлом» и «Кривбассом» в Харькове:

«Португалия, 29 мая. Умерло от COVID – 0 человек. Финал Лиги чемпионов – 14 тысяч зрителей из 50 возможных.

Украина, 29 мая. Умерло от COVID – 156 человек. Матч второй лиги, который ничего не решает – 38,5 тысяч зрителей из 41 возможных.

При этом в украинском футболе действует медицинский протокол, в котором сказано:

В регионах с «зеленым», «желтым» или «оранжевым» уровнем эпидемической опасности клуб-хозяин самостоятельно принимает решение относительно присутствия зрителей на матчах УПЛ или ПФЛ с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест.

Продажа билетов должен обеспечивать наличие свободных мест спереди, сзади, с боков.

Продажа билетов осуществляется только онлайн.

Кто-то конечно скажет, что я завидую. Ну, каждый судит по себе – наверное, эти же люди завидуют доходам компаний ритуальных услуг или считают, шо COVID – это выдумка. На самом деле, я не собирался этого писать, надеясь, что на это обратит внимание пресса. Но ни в одной (!) праздничной новости о рекорде посещаемости сезона я не нашел упоминания об ограничении медицинского протокола.

Поэтому я просто стараюсь разобраться. Медицинский протокол отменили? Или пресса не в курсе о нем? Всем настолько по-барабану, шо даже СМИ забили на это? Может в Украине для отдельных клубов действуют отдельные правила, и им можно убивать людей?»