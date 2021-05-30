Вторая лига. Ужгород и Эпицентр поделили очки, Карпаты снова проиграли

Состоялись четыре матча 24-го тура Второй лиги.
В центральном матче группы А «Эпицентр» (Дунаевцы) и «Ужгород» поделили очки. За два тур до конца чемпионата закарпатский клуб имеет равенство очков с «Подольем», но опережает хмельницкий клуб по дополнительным показателям. У «Эпицентра» на 3 очка меньше и матч против «Подолья» в последнем туре.
Винницкая «Нива» на выезде разобралась с «Рубиконом», «Буковина» переиграла львовские «Карпаты».
В группе Б «Перемога» и «Таврия» победителя не выявили.
Вторая лига. 24-й тур
Группа А
«Эпицентр» Дунаевцы – «Ужгород» – 0:0
«Рубикон» – «Нива» Винница – 0:3
«Буковина» – «Карпаты» Львов – 1:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа Б
«Перемога» – «Таврия» Симферополь – 1:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.