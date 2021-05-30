24-й тур
Рубикон
0 : 3
Нива В
30.05.2021, FT

Вторая лига. Ужгород и Эпицентр поделили очки, Карпаты снова проиграли

Чемпионат на финишной прямой

  • 30.05.2021 19:42
  • 90 просмотров
  • 1 комментарий
Вторая лига. Ужгород и Эпицентр поделили очки, Карпаты снова проиграли
© ФК Буковина

Состоялись четыре матча 24-го тура Второй лиги. 
 
В центральном матче группы А «Эпицентр» (Дунаевцы) и «Ужгород» поделили очки. За два тур до конца чемпионата закарпатский клуб имеет равенство очков с «Подольем», но опережает хмельницкий клуб по дополнительным показателям. У «Эпицентра» на 3 очка меньше и матч против «Подолья» в последнем туре.

Винницкая «Нива» на выезде разобралась с «Рубиконом»,  «Буковина» переиграла львовские «Карпаты».
В группе Б «Перемога» и «Таврия» победителя не выявили. 
 
Вторая лига. 24-й тур
 
Группа А
 
«Эпицентр» Дунаевцы – «Ужгород» – 0:0
«Рубикон» – «Нива» Винница – 0:3
«Буковина» – «Карпаты» Львов – 1:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 
Группа Б

«Перемога» – «Таврия» Симферополь – 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 30.05.2021 19:51
    0
    Карпати знов програли у футбол
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 30.05.2021 19:51
    0
    Карпати знов програли у футбол
    Ссылка
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