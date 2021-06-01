В матче 24-го тура Второй лиги Украины Б «Перемога» и «Таврия» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайт Эссьен (Перемога).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Бойко (Таврия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.