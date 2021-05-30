ВИДЕО. Возвращение Металлиста. Как это было

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги, в котором «Металл» уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге.



Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб: