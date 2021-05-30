ВИДЕО. Возвращение Металлиста. Как это было

В Харькове состоялся большой праздник футбола

  • 30.05.2021 18:57
  • 2511 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Возвращение Металлиста. Как это было
© screenshot

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги, в котором «Металл» уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. 
 
Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:

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Источник — ФК Металл

(7 голосов)

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Комментарии
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 30.05.2021 20:05
    0
    - В Первой Лиге, в следующем сезоне, ожидаю немало скандалов с так называемой "пробежкой" этого клуба.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 19:10
    0
    Давно пора, ждём.
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    BekXan
      BekXan, 30.05.2021 19:09
    +4
    Вот и отлично потихоньку идёт возвращение и восстановление футбола.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.05.2021 19:09
    +4
    Вот и отлично потихоньку идёт возвращение и восстановление футбола.
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 30.05.2021 20:05
    0
    - В Первой Лиге, в следующем сезоне, ожидаю немало скандалов с так называемой "пробежкой" этого клуба.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 19:10
    0
    Давно пора, ждём.
    Ссылка
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