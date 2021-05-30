Ангелина КАЛИНИНА: «Результат в матче с Кербер – лучший в моей карьере»

Украинская теннисистка – о выходе во второй круг основы Ролан Гаррос

  • 30.05.2021 18:46
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Ангелина КАЛИНИНА: «Результат в матче с Кербер – лучший в моей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о победе над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису
 
«Я очень счастлива, что выиграла сегодня. Это только во второй раз, когда я пробилась во второй круг на турнире Большого Шлема. Определенно, это был хороший матч. Все сложилось, работало и вот пришел такой результат. Самый ли лучший это матч в моей карьере - с этой стороны я его не оцениваю. А вот результат точно самый лучший. После жеребьевки первая мысль была такая, что мы работаем. Все квалифайеры выходили на топовых игроков, так что было ожидаемо, что я получу высокорейтинговую соперницу.
 
То, что не удалось сохранить такой большой отрыв (лидировала 5-0 во втором сете), так я же, во-первых, не могу выигрывать все мячи. Ведь было много геймов, в которых счет было по 30, «ровно», и они сложились в мою пользу. И выигрывать все мячи было тоже тяжело, я уставала. Да и Кербер, игрок топового уровня, играет стабильно, все возвращает назад, поэтому было очень трудно. Я очень благодарна зрителям за поддержку. Французы сильно подбадривали, когда я выигрывала розыгрыш, на моей стороне они прямо ревели.
 
Что касается условий, то корт был очень быстрым. Днем было довольно тепло, даже жарко, а перед вторым сетом площадку даже не поливали. Сегодня мне точно было комфортнее в таких условиях, потому что если играть с Кербер в «песочнице», то я не знаю, как можно у неё выиграть.
 
По поводу следующей соперницы, Даниэль Коллинс, скажу, что мы уже дважды встречались (2-0). Она всегда играет в своем стиле, максимально агрессивном, от которого она вообще не отходит. Это будет тяжелый и интересный матч, надо будет выдержать давление, ведь она активный и мощный игрок.
 
Слежу ли я сейчас за своим рейтингом (сейчас Калинина находится на 139 строчке)? Раньше я сильно зацикливалась по этому поводу. В 2018 году, когда я была 107-й, я думала, мол, мне нужно еще 7 строчек, чтобы подняться в топ-100 и проходить в основу. И я просто сходила с ума из-за этого. Последние 2-3 года я вообще не смотрю, на каком я месте. Я знаю, что если выиграю турнир, то поднимусь выше. Самое главное – это качественная работа, которую ты должна показывать каждый день на тренировках, в матчах, на 25-тысячниках, на Шлемах, нет разницы где. Мне не нужно это дополнительное давление, ведь когда ты выходишь на матч, то думаешь о том, как нужно играть, а не о своем рейтинге», – сказала Калинина.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 30.05.2021 19:00
    0
    Эксперты, вопрос в студию: "Что такое песочница"?
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 30.05.2021 19:00
    0
    Эксперты, вопрос в студию: "Что такое песочница"?
    Ссылка
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