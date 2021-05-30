ФОТО. Как Металл Кривбасс обыграл

В последнем поединке сезона во Второй лиге «Металл» обыграл «Кривбасс» (2:0), оформив выход в Первую лигу с первой позиции. На поединке побывало 38,5 тысяч зрителей, что стало рекордом для лиги, а также Александр Ярославский презентовал возвращение «Металлиста».

Как это было – смотрите в фотогалерее Кирилла Дымова.