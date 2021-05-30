Динамо может предложить 8 млн евро за вингера Гремио Феррейру

Чемпион Украины «Динамо» в летнее трансферное окно может усилить состав 23-летним левым вингером «Гремио» Феррейрой, который также способен сыграть на правом фланге и на позиции под нападающим.

За Феррейру «бело-синие» могут предложить порядка 8 миллионов евро. По крайней мере, сейчас такой является клаусула футболиста, которую боссы «Гремио» пытаются изменить за счет подписания нового контракта с игроком.

Сам Феррейра рассматривает предложение «Гремио» по новому контракту, но его главное стремление – уехать в Европу, где кроме «Динамо» на него имеются и другие претенденты. В частности, ранее сообщалось, что к Феррейре присматривается «Шахтер».

На счету Феррейры 13 матчей, 4 забитых мяча и 5 результативных передач в Лиге Гаушу текущего сезона.