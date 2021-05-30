Динамо может предложить 8 млн евро за вингера Гремио Феррейру

Киевский клуб рассматривает возможность усилиться перспективным бразильцем

  • 30.05.2021 17:46
  • 3670 просмотров
  • 12 комментариев
Динамо может предложить 8 млн евро за вингера Гремио Феррейру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феррейра

Чемпион Украины «Динамо» в летнее трансферное окно может усилить состав 23-летним левым вингером «Гремио» Феррейрой, который также способен сыграть на правом фланге и на позиции под нападающим.

За Феррейру «бело-синие» могут предложить порядка 8 миллионов евро. По крайней мере, сейчас такой является клаусула футболиста, которую боссы «Гремио» пытаются изменить за счет подписания нового контракта с игроком.

Сам Феррейра рассматривает предложение «Гремио» по новому контракту, но его главное стремление – уехать в Европу, где кроме «Динамо» на него имеются и другие претенденты. В частности, ранее сообщалось, что к Феррейре присматривается «Шахтер».

На счету Феррейры 13 матчей, 4 забитых мяча и 5 результативных передач в Лиге Гаушу текущего сезона.

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Источник — Bolavip Brasil

(12 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 19:00
    -1
    FatalisTUA, 30.05.2021 18:40
    Якщо пропозиції будуть біль менш однакові, то звичайно, що вибере Динамо. Це чемпіон та головна команда країни, що зараз на підйомі, має крутого тренера та гратиме в ЛЧ. В чому зараз Шахтар цікавіший, як варіант для продовження кар'єри, за Динамо?
    АХАХАХАХАХАХААХ, вы главное верьте в это, верьте, раз в пять лет оно такое.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 18:49
    -1
    Face Control, 30.05.2021 18:13
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Чемпиона , или команды вылетающую от первой лиги
    Я даже не знаю
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:40
    +4
    Face Control, 30.05.2021 18:28
    Автобусники могут только донашивать всё за Шахтёром.
    Якщо пропозиції будуть біль менш однакові, то звичайно, що вибере Динамо. Це чемпіон та головна команда країни, що зараз на підйомі, має крутого тренера та гратиме в ЛЧ. В чому зараз Шахтар цікавіший, як варіант для продовження кар'єри, за Динамо?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:37
    -6
    joe777., 30.05.2021 18:34
    Вас, сепаров днонецких, ждёт Пердиньо
    Мы его тоже ждём.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 18:34
    +5
    Face Control, 30.05.2021 18:13
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Вас, сепаров днонецких, ждёт Пердиньо
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:28
    -10
    ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 18:23
    У Шахтера хотят забрать? Луческу и его агент начали работать?
    Автобусники могут только донашивать всё за Шахтёром.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 18:23
    -5
    У Шахтера хотят забрать? Луческу и его агент начали работать?
    Ссылка
    Weasel Zipper
      Weasel Zipper, 30.05.2021 18:18
    +3
    Face Control, 30.05.2021 18:13
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Слушай, а ты в жизни вообще хоть чем то занимаешься? Как не зайду, утром, вечером или днем ты постоянно сидишь тут и однотипные комменты строчишь. Тебя мать еще на работу не гонит?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:13
    -9
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:08
    -7
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.05.2021 18:05
    -1
    Как всегда перехватят.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 17:55
    +3
    Не плохой вариант .
    Если подпишут - отлично .
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 18:34
    +5
    Face Control, 30.05.2021 18:13
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Вас, сепаров днонецких, ждёт Пердиньо
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:40
    +4
    Face Control, 30.05.2021 18:28
    Автобусники могут только донашивать всё за Шахтёром.
    Якщо пропозиції будуть біль менш однакові, то звичайно, що вибере Динамо. Це чемпіон та головна команда країни, що зараз на підйомі, має крутого тренера та гратиме в ЛЧ. В чому зараз Шахтар цікавіший, як варіант для продовження кар'єри, за Динамо?
    Ссылка
    Weasel Zipper
      Weasel Zipper, 30.05.2021 18:18
    +3
    Face Control, 30.05.2021 18:13
    Интересно, давайте же угадаем с трёх раз кого выберет бразилец между Шахтёром и автобусниками?
    Слушай, а ты в жизни вообще хоть чем то занимаешься? Как не зайду, утром, вечером или днем ты постоянно сидишь тут и однотипные комменты строчишь. Тебя мать еще на работу не гонит?
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 17:55
    +3
    Не плохой вариант .
    Если подпишут - отлично .
    Ссылка
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