Динамо интересен вингер Гремио. На него ранее претендовал Шахтер

По информации Globoesporte, «Динамо» следит за прогрессом вингера Феррейры, который выступает за бразильский «Гремио».

Еще в апреле сообщалось, что 23-летнего игрока намерен приобрести «Шахтер», однако двум клубам договориться не удалось.

Сейчас «Гремио» не хочет продавать Феррейру, надеясь продлить с ним контракт и продать позже по более высокой цене. Договор футболиста истекает в 2023 году.

Феррейра может сыграть на обоих флангах атаки.

В этом году забил 2 гола в четырех матчах Копа Либертадорес, а также забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в чемпионате штата.

Ранее сообщалось, что перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» намерено усилить атаку. Кроме того, не исключен уход ряда фланговых игроков - Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Карлоса де Пены.