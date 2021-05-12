Динамо интересен вингер Гремио. На него ранее претендовал Шахтер

По информации Globoesporte, «Динамо» следит за прогрессом вингера Феррейры, который выступает за бразильский «Гремио».
Еще в апреле сообщалось, что 23-летнего игрока намерен приобрести «Шахтер», однако двум клубам договориться не удалось.
Сейчас «Гремио» не хочет продавать Феррейру, надеясь продлить с ним контракт и продать позже по более высокой цене. Договор футболиста истекает в 2023 году.
Феррейра может сыграть на обоих флангах атаки.
В этом году забил 2 гола в четырех матчах Копа Либертадорес, а также забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в чемпионате штата.
Ранее сообщалось, что перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» намерено усилить атаку. Кроме того, не исключен уход ряда фланговых игроков - Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Карлоса де Пены.
Источник — Globoesporte
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