Динамо интересен вингер Гремио. На него ранее претендовал Шахтер

Феррейра входит в список интересов обоих украинских грандов

  • 12.05.2021 19:53
  • 2623 просмотра
  • 2 комментария
Динамо интересен вингер Гремио. На него ранее претендовал Шахтер
© Grêmio FBPA

По информации Globoesporte, «Динамо» следит за прогрессом вингера Феррейры, который выступает за бразильский «Гремио».

Еще в апреле сообщалось, что 23-летнего игрока намерен приобрести «Шахтер», однако двум клубам договориться не удалось.

Сейчас «Гремио» не хочет продавать Феррейру, надеясь продлить с ним контракт и продать позже по более высокой цене. Договор футболиста истекает в 2023 году.

Феррейра может сыграть на обоих флангах атаки.

В этом году забил 2 гола в четырех матчах Копа Либертадорес, а также забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в чемпионате штата.

Ранее сообщалось, что перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» намерено усилить атаку. Кроме того, не исключен уход ряда фланговых игроков - Виктора Цыганкова, Беньямина Вербича и Карлоса де Пены.

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Источник — Globoesporte

(12 голосов)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 20:35
    -3
    750 тыс евро, суркис жмот)
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.05.2021 20:30
    0
    Если уйдут Цыганков и Вербич (а мне бы хотелось, чтобы прежний Беня вернулся в основу) - вингера (одного - как минимум) надо покупать однозначно. Де Пену было бы неплохо задержать на год - он ещё пригодиться.
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    samird
    online
      samird, 12.05.2021 20:30
    0
    Если уйдут Цыганков и Вербич (а мне бы хотелось, чтобы прежний Беня вернулся в основу) - вингера (одного - как минимум) надо покупать однозначно. Де Пену было бы неплохо задержать на год - он ещё пригодиться.
    Ссылка
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