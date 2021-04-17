Шахтер близок к покупке вингера Гремио Феррейры

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу 23-летнего вингера Алдемира дос Сантоса Феррейры, или просто Феррейры, как называют футболиста на родине.

По имеющейся информации, «горняки» готовы инвестировать в покупку Феррейры значительные средства. Сейчас украинский клуб анализирует возможность активации клаусулы вингера, которая составляет 8 миллионов евро. При этом, «Гремио» владеет только 80% экономических прав на футболиста.

Контракт Феррейры с «Гремио» рассчитан до конца 2023 года, а интересы игрока представляет тот же агент, который ранее помогал осуществить переезд из этого бразильского клуба в «Шахтер» другого вингера – Тете.

На текущий момент на счету Феррейры 83 матча и 10 забитых мячей в футболке «Гремио».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.