Шахтер близок к покупке вингера Гремио Феррейры

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу 23-летнего вингера Алдемира дос Сантоса Феррейры, или просто Феррейры, как называют футболиста на родине.
По имеющейся информации, «горняки» готовы инвестировать в покупку Феррейры значительные средства. Сейчас украинский клуб анализирует возможность активации клаусулы вингера, которая составляет 8 миллионов евро. При этом, «Гремио» владеет только 80% экономических прав на футболиста.
Контракт Феррейры с «Гремио» рассчитан до конца 2023 года, а интересы игрока представляет тот же агент, который ранее помогал осуществить переезд из этого бразильского клуба в «Шахтер» другого вингера – Тете.
На текущий момент на счету Феррейры 83 матча и 10 забитых мячей в футболке «Гремио».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.
Источник — Minha Torcida
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