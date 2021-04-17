Шахтер близок к покупке вингера Гремио Феррейры

Ожидается, что «горняки» активируют клаусулу футболиста

  • 17.04.2021 09:18
  • 762 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер близок к покупке вингера Гремио Феррейры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феррейра

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с «Шахтером» по трансферу 23-летнего вингера Алдемира дос Сантоса Феррейры, или просто Феррейры, как называют футболиста на родине.

По имеющейся информации, «горняки» готовы инвестировать в покупку Феррейры значительные средства. Сейчас украинский клуб анализирует возможность активации клаусулы вингера, которая составляет 8 миллионов евро. При этом, «Гремио» владеет только 80% экономических прав на футболиста.

Контракт Феррейры с «Гремио» рассчитан до конца 2023 года, а интересы игрока представляет тот же агент, который ранее помогал осуществить переезд из этого бразильского клуба в «Шахтер» другого вингера – Тете.

На текущий момент на счету Феррейры 83 матча и 10 забитых мячей в футболке «Гремио».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Minha Torcida

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 09:24
    +1
    Им бы хорошего центрального защитника,а они херней занимаются!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 09:24
    +1
    Им бы хорошего центрального защитника,а они херней занимаются!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности