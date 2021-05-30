Футбольные эксперты обвинили Зинченко в пропущенном голе от Челси

Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт считают, что украинец ошибся

  • 30.05.2021 17:45
  • 7432 просмотра
  • 26 комментариев
Футбольные эксперты обвинили Зинченко в пропущенном голе от Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные эксперты телекомпании ВТ Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт раскритиковали украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко за момент с пропущенным голом от «Челси» в финале Лиги чемпионов.
 
«Зинченко должен был пойти за ним, а он остался. Это пассивная защита, нужно идти за своим игроком или опекать его, когда он не двигается, тогда он не сыграет», – сказал Рио Фердинанд. 
 
«Я не знаю, чего он раздумывал. Это классный гол, хорошая передача Маунта и отличный рывок Хаверца. Но, как защитник, Зинченко должен был находиться перед ним и тогда пас Маунта не прошел бы», – добавил Джолеон Лескотт. 
 
Отметим, что «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов уступил «Челси» со счетом 0:1. Единственный мяч в ворота «горожан» на 42-й минуте забил Кай Хаверц. 

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Источник — Manchester Evening News

(25 голосов)

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Комментарии
    pike1
      pike1, 30.05.2021 18:50
    +1
    SandroKing, 30.05.2021 18:14
    Это тотальный футбол. Если Зинченко оказался на позиции центрального защитника, он должен быть центральным защитником. Об этом еще Лобановский писал в своих методичках.
    Смотрел матч и пересматривал повторы, Зина ничего не проспал, он перед пасом замедлился оставив Хаверца вне игры, но в тот же момент центрбек мансити ускорился и помог немцу избежать офсайда, фантазировать можно много, но МС не создал ни единого момента у ворот Челси, а соперники наоборот разбазарили ещё несколько хороших, да и вообще Гвардиола хотел удивить Челси своей расстановкой и обосрался, де Брюйне был слаб, а Стерлинг вообще не соответствовал даже уровню упл
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.05.2021 18:48
    0
    Это футбол и кто то всё равно проигрывает и допускает ошибки.А эти так называемые футбольные эксперты после таких заяв могут идти убирать сортиры там их место.Тот же Селюк ему выгребну яму драить говнюк.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 18:42
    -1
    доповню: якби Зіна там сфолив, була б скоріш за все пряма червона. не можна було там фолити.
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    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:38
    -3
    оppy, 30.05.2021 18:34
    Обвинили? Подадут в суд?))
    Да таких недоработок у Зинченко и Ярмоленко была пачка! Вот перестаёт преследовать и типа там другие перехватят. А тот идёт и забивает. А надо было за трусы и футболку цеплять зубами, и до самой штрафной. Но у них нет этой хватки.
    Ну зубы-то как раз у Зины ого-го какие сейчас.
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    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:35
    +2
    Головний винуватий в поразці це Гвардіола. Грати у вирішальному матчі ЛЧ з експериментальною схемою без опорників та нападників було явно не найкращим задумом. Ще б без воротаря зіграв, теж було б дуже хитро та оригіранльно..))
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.05.2021 18:34
    +4
    Да, Зина недобежал. Непонятно почему. Точно также он ловил ворон в сборной. Уже не помню что это был за матч. С немцами вроде.
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 18:34
    0
    Обвинили? Подадут в суд?))
    Да таких недоработок у Зинченко и Ярмоленко была пачка! Вот перестаёт преследовать и типа там другие перехватят. А тот идёт и забивает. А надо было за трусы и футболку цеплять зубами, и до самой штрафной. Но у них нет этой хватки.
    Ссылка
    locator-x
      locator-x, 30.05.2021 18:32
    +3
    Типва колективна помилка. Уокер десь побіг, лишив дірку. Рубен Діаш замість страхувати центр десь побіг за Вернером, навіть не подивившися, хоча всі знають аксіому: якщо загроза є одночасно з флангу і з центру, крий центр (питання,дели були Стоунз і Гюндоган як мінімум). Лівий захисник Зінченко пішки повалив в центр (чужу зону) страхувати Діаша і просто проспав ривок у вільну зону Хавертца. Тотальна дезорганізація ))
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:30
    +2
    Оскільки єдиної думки стосовно цього епізоду не має, то очевидно, що й "помилка" Зінченка не настільки явна та очевидна, що б на нього "вішати усіх собак". Це ж не ситуація з фолом Миколенка проти Пуккі (для прикладу), де і без експертів було ясно, що це гол на 100% Віталія.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 30.05.2021 18:28
    +3
    Здесь Зине нужно было играть с игроком до конца и все... Он его проспал, и тип убежал... Так что🤷
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 18:28
    +1
    драстє, в моменті з голом центр захисту десь гуляв, а винен фланговий Зінченко? причому це взагалі не його зона відповідальності. центрбеки за пивом бігали?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 18:24
    +5
    SandroKing, 30.05.2021 18:18
    С момента когда автор гола показывал рукой куда давать пас и до паса прошла вечность и Зинченко прекрасно видел куда должен идти мяч. Но он никак не отреагировал. Просто бежал параллельным курсом и смотрел.
    Абсолютно правильно-у Зинченко был вагон времени ,чтобы среагировать
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.05.2021 18:24
    -1
    Бля,а вратарь не виноват не в чем?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 30.05.2021 18:22
    -1
    Зінченка на лавку після такої помилки!
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 30.05.2021 18:21
    0
    Ну, Зинченко, как и Ярмоленко, Коноплянка, Пятов, Степаненко - ПУСТОЕ МЕСТО! Это - пустые, бездарные понты, раздутые "журналистами" за бабки!!!
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 18:18
    +7
    nicksaf, 30.05.2021 18:13
    Эксперты правы, надо было хоть как то помешать во время паса, можно было завалить, но тогда красная. Но этот рывок Зинка проспала.
    С момента когда автор гола показывал рукой куда давать пас и до паса прошла вечность и Зинченко прекрасно видел куда должен идти мяч. Но он никак не отреагировал. Просто бежал параллельным курсом и смотрел.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 18:14
    +7
    aspol, 30.05.2021 17:59
    А где были центральные защитники? Это их зона и они виноваты на 95%.
    Это тотальный футбол. Если Зинченко оказался на позиции центрального защитника, он должен быть центральным защитником. Об этом еще Лобановский писал в своих методичках.
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    nicksaf
      nicksaf, 30.05.2021 18:13
    +5
    Эксперты правы, надо было хоть как то помешать во время паса, можно было завалить, но тогда красная. Но этот рывок Зинка проспала.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.05.2021 18:12
    +3
    axylinam, 30.05.2021 18:05
    Зинченко виноват-проспал рывок игрока,не перекрыл передачу,плохо сыграл короче-это с точки зрения английских болельщиков,а с точки зрения украинских болел Зинченко естественно ни в чём не виноват
    Питання в тому що це колективна помилка, у центрі захисту, і центрі поля була діра, те що Зіна погано зіграв у епізоді це зрозуміло, але інші зіграли не краще.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.05.2021 18:09
    +3
    Зіна погано зіграв у епізоді, але блін із за колективних помилок, де взагалі був Гюндоган??? Чому пуста опорна зона? Чому між Діашем і Стоунсом такі розриви були? Я вже мовчу, Зіна лінію офсайду тримав, а Діаш ні. Короче зараз гівна на вентилятор накидають як завжди, але факт у тому, що Зіна крім помилок ще й корисним був на полі, а умовний Де Брюйне який є лідером, був ніякий, як і Гюндоган
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 18:18
    +7
    nicksaf, 30.05.2021 18:13
    Эксперты правы, надо было хоть как то помешать во время паса, можно было завалить, но тогда красная. Но этот рывок Зинка проспала.
    С момента когда автор гола показывал рукой куда давать пас и до паса прошла вечность и Зинченко прекрасно видел куда должен идти мяч. Но он никак не отреагировал. Просто бежал параллельным курсом и смотрел.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 18:14
    +7
    aspol, 30.05.2021 17:59
    А где были центральные защитники? Это их зона и они виноваты на 95%.
    Это тотальный футбол. Если Зинченко оказался на позиции центрального защитника, он должен быть центральным защитником. Об этом еще Лобановский писал в своих методичках.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 18:24
    +5
    SandroKing, 30.05.2021 18:18
    С момента когда автор гола показывал рукой куда давать пас и до паса прошла вечность и Зинченко прекрасно видел куда должен идти мяч. Но он никак не отреагировал. Просто бежал параллельным курсом и смотрел.
    Абсолютно правильно-у Зинченко был вагон времени ,чтобы среагировать
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 30.05.2021 18:13
    +5
    Эксперты правы, надо было хоть как то помешать во время паса, можно было завалить, но тогда красная. Но этот рывок Зинка проспала.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 18:05
    +5
    Зинченко виноват-проспал рывок игрока,не перекрыл передачу,плохо сыграл короче-это с точки зрения английских болельщиков,а с точки зрения украинских болел Зинченко естественно ни в чём не виноват
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 30.05.2021 17:57
    +5
    Эксперты, как и наши котоЛеоны. А что, игра до одного гола идет, нет? Что ж великий тренер не заменил косячника? Что ж великий тренер не смог внести изменения, чтобы чемпион АПЛ смог забить хотя бы гол? Не говорили эксперты, не искали причин?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.05.2021 18:34
    +4
    Да, Зина недобежал. Непонятно почему. Точно также он ловил ворон в сборной. Уже не помню что это был за матч. С немцами вроде.
    Ссылка
    Rys2575
      Rys2575, 30.05.2021 18:03
    +4
    Ну, помилився, з ким не буває, але команда не заслуговувала на перемогу, Челсі мав більше гострих моментів тому і виграв заслужено
    Ссылка
    locator-x
      locator-x, 30.05.2021 18:32
    +3
    Типва колективна помилка. Уокер десь побіг, лишив дірку. Рубен Діаш замість страхувати центр десь побіг за Вернером, навіть не подивившися, хоча всі знають аксіому: якщо загроза є одночасно з флангу і з центру, крий центр (питання,дели були Стоунз і Гюндоган як мінімум). Лівий захисник Зінченко пішки повалив в центр (чужу зону) страхувати Діаша і просто проспав ривок у вільну зону Хавертца. Тотальна дезорганізація ))
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 30.05.2021 18:28
    +3
    Здесь Зине нужно было играть с игроком до конца и все... Он его проспал, и тип убежал... Так что🤷
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.05.2021 18:12
    +3
    axylinam, 30.05.2021 18:05
    Зинченко виноват-проспал рывок игрока,не перекрыл передачу,плохо сыграл короче-это с точки зрения английских болельщиков,а с точки зрения украинских болел Зинченко естественно ни в чём не виноват
    Питання в тому що це колективна помилка, у центрі захисту, і центрі поля була діра, те що Зіна погано зіграв у епізоді це зрозуміло, але інші зіграли не краще.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 30.05.2021 18:09
    +3
    Зіна погано зіграв у епізоді, але блін із за колективних помилок, де взагалі був Гюндоган??? Чому пуста опорна зона? Чому між Діашем і Стоунсом такі розриви були? Я вже мовчу, Зіна лінію офсайду тримав, а Діаш ні. Короче зараз гівна на вентилятор накидають як завжди, але факт у тому, що Зіна крім помилок ще й корисним був на полі, а умовний Де Брюйне який є лідером, був ніякий, як і Гюндоган
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:35
    +2
    Головний винуватий в поразці це Гвардіола. Грати у вирішальному матчі ЛЧ з експериментальною схемою без опорників та нападників було явно не найкращим задумом. Ще б без воротаря зіграв, теж було б дуже хитро та оригіранльно..))
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.05.2021 18:30
    +2
    Оскільки єдиної думки стосовно цього епізоду не має, то очевидно, що й "помилка" Зінченка не настільки явна та очевидна, що б на нього "вішати усіх собак". Це ж не ситуація з фолом Миколенка проти Пуккі (для прикладу), де і без експертів було ясно, що це гол на 100% Віталія.
    Ссылка
    pike1
      pike1, 30.05.2021 18:50
    +1
    SandroKing, 30.05.2021 18:14
    Это тотальный футбол. Если Зинченко оказался на позиции центрального защитника, он должен быть центральным защитником. Об этом еще Лобановский писал в своих методичках.
    Смотрел матч и пересматривал повторы, Зина ничего не проспал, он перед пасом замедлился оставив Хаверца вне игры, но в тот же момент центрбек мансити ускорился и помог немцу избежать офсайда, фантазировать можно много, но МС не создал ни единого момента у ворот Челси, а соперники наоборот разбазарили ещё несколько хороших, да и вообще Гвардиола хотел удивить Челси своей расстановкой и обосрался, де Брюйне был слаб, а Стерлинг вообще не соответствовал даже уровню упл
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.05.2021 18:28
    +1
    драстє, в моменті з голом центр захисту десь гуляв, а винен фланговий Зінченко? причому це взагалі не його зона відповідальності. центрбеки за пивом бігали?
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.05.2021 18:48
    0
    Это футбол и кто то всё равно проигрывает и допускает ошибки.А эти так называемые футбольные эксперты после таких заяв могут идти убирать сортиры там их место.Тот же Селюк ему выгребну яму драить говнюк.
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 18:34
    0
    Обвинили? Подадут в суд?))
    Да таких недоработок у Зинченко и Ярмоленко была пачка! Вот перестаёт преследовать и типа там другие перехватят. А тот идёт и забивает. А надо было за трусы и футболку цеплять зубами, и до самой штрафной. Но у них нет этой хватки.
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 30.05.2021 18:21
    0
    Ну, Зинченко, как и Ярмоленко, Коноплянка, Пятов, Степаненко - ПУСТОЕ МЕСТО! Это - пустые, бездарные понты, раздутые "журналистами" за бабки!!!
    Ссылка
    justhateme
      justhateme, 30.05.2021 17:59
    0
    Не защищаю Зину никоим образом, но подскажите, на 0:11-12 - два игрочка Сити на правом фланге и еще один у центрального круга, это нормально? + Стоунс который не пытается в момент передачи сыграть в линию с Зиной для оффсайда - это тоже в порядке вещей?
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