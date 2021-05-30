Футбольные эксперты обвинили Зинченко в пропущенном голе от Челси

Футбольные эксперты телекомпании ВТ Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт раскритиковали украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко за момент с пропущенным голом от «Челси» в финале Лиги чемпионов.



«Зинченко должен был пойти за ним, а он остался. Это пассивная защита, нужно идти за своим игроком или опекать его, когда он не двигается, тогда он не сыграет», – сказал Рио Фердинанд.



«Я не знаю, чего он раздумывал. Это классный гол, хорошая передача Маунта и отличный рывок Хаверца. Но, как защитник, Зинченко должен был находиться перед ним и тогда пас Маунта не прошел бы», – добавил Джолеон Лескотт.



Отметим, что «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов уступил «Челси» со счетом 0:1. Единственный мяч в ворота «горожан» на 42-й минуте забил Кай Хаверц.