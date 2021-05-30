Де Дзерби попросил купить защитника, которым интересуется Динамо

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби попросил клубное руководство дончан подписать ему двух бразильских центральных защитников.

Первый – Марлон из «Сассуоло», о котором уже неоднократно сообщалось. А вот второй – Маркао из «Галатасарая», интерес к которому ранее приписывали «Динамо».

Не так давно Маркао продлил контракт со стамбульским клубом, но в Турции это решение связывают с желанием «Галатасарая» выручить как можно больше на летней продаже бека.

В «Галатасарае» даже присмотрели потенциального преемника для Маркао – им должен стать 26-летний турок Каан Айхан, выступающий в «Сассуоло».