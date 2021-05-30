Де Дзерби попросил купить защитника, которым интересуется Динамо

Маркао из «Галатасарая» ранее сватали в команду Мирчи Луческу

  • 30.05.2021 09:54
  • 3907 просмотров
  • 4 комментария
Де Дзерби попросил купить защитника, которым интересуется Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркао

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби попросил клубное руководство дончан подписать ему двух бразильских центральных защитников.

Первый – Марлон из «Сассуоло», о котором уже неоднократно сообщалось. А вот второй – Маркао из «Галатасарая», интерес к которому ранее приписывали «Динамо».

Не так давно Маркао продлил контракт со стамбульским клубом, но в Турции это решение связывают с желанием «Галатасарая» выручить как можно больше на летней продаже бека.

В «Галатасарае» даже присмотрели потенциального преемника для Маркао – им должен стать 26-летний турок Каан Айхан, выступающий в «Сассуоло».

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Источник — Fotospor

(15 голосов)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 30.05.2021 10:59
    +2
    Автор статьи в курсе про лимит?
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 10:36
    +2
    Так, ну Сарай за него Лямов 15 запросит , пусть покупают
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:03
    +5
    Интересно, этому макароннику сказали, что в Украине есть лимит на легионеров?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:02
    +4
    Пердиньо уже не подходит?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:03
    +5
    Интересно, этому макароннику сказали, что в Украине есть лимит на легионеров?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:02
    +4
    Пердиньо уже не подходит?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 30.05.2021 10:59
    +2
    Автор статьи в курсе про лимит?
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 10:36
    +2
    Так, ну Сарай за него Лямов 15 запросит , пусть покупают
    Ссылка
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