Маркао, которым интересуется Динамо, продлил контракт с Галатасараем

При этом, турецкий клуб не прочь рассмотреть возможность продажи центрбека

  • 23.05.2021 10:25
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Маркао, которым интересуется Динамо, продлил контракт с Галатасараем
© ФК Галатасарай. Маркао

Стамбульский «Галатасарай» объявил о продлении контракта с 24-летним центральным защитником Маркао Тейшейрой.

Новая сделка рассчитана до лета 2024 года, и предусматривает увеличение заработной платы футболиста. В частности, в сезоне-2022/23 Маркао сможет заработать 1,3 миллиона евро после налогообложения, а в сезоне-2023/24 – 1,4 миллиона евро.

По информации турецкой прессы, «Галатасарай» предложил Маркао продлить контракт на улучшенных условиях, чтобы укрепить свои позиции в переговорах по потенциальному трансферу футболиста.

В услугах Маркао очень заинтересованы киевское «Динамо» и российский «Зенит».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Маркао провел 42 матча за «Галатасарай» во всех турнирах, отличившись в них одним голом и одним ассистом.

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Источник — ФК Галатасарай

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