Ракицкий может уйти из Зенита. Украинцу уже нашли замену

Питерский клуб намерен подписать защитника «Галатасарая» Маркао

  • 06.05.2021 17:32
  • 4744 просмотра
  • 10 комментариев
Ракицкий может уйти из Зенита. Украинцу уже нашли замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть команду будущим летом.

Одним из кандидатов на замену Ракицкому является 24-летний бразилец Маркао из «Галатасарая», чей контракт с турецким клубом истекает летом 2022 года. Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.

Сумма трансфера может составить €15 миллионов. Также за Маркао наблюдает московский «Локомотив», но в столичном клубе нет ясности относительно трансферного бюджета. Трансфер Маркао в «Зенит» будет напрямую зависеть от судьбы Ракицкого в команде Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Маркао сыграл в 39 матчах за «Галатасарай», где отметился одним голом и одной результативной передачей, а также заработал десять желтых и одну красную карточки.

Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €10 миллионов. В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.

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Источник — Eurostavka

(22 голоса)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 06.05.2021 18:49
    0
    на белом камазе отвезут в ДНР как гуманитарку
    Ссылка
    Алексей Станиславович
      Алексей Станиславович, 06.05.2021 18:36
    -1
    Неотпустят!Смотрю матчи Зенита,шикарно Ярик играет!
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 06.05.2021 18:09
    0
    Михалику можно, а ракицкому нельзя?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 17:59
    -9
    Перейдет в Динамо.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.05.2021 17:57
    +3
    Только Турция.
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 06.05.2021 17:51
    +5
    піти хіба шо на ху"
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 06.05.2021 17:50
    +9
    Пушилін хоче бачити цього сепара головою федерації футболу ДНР.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 06.05.2021 17:48
    +4
    В Сочи
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 06.05.2021 17:45
    0
    назад в шахту
    Ссылка
    andre simon
      andre simon, 06.05.2021 17:41
    +5
    7 лимонов за пенсионера из зенита многовато свободным агентом в Уфу .
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 06.05.2021 17:50
    +9
    Пушилін хоче бачити цього сепара головою федерації футболу ДНР.
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 06.05.2021 17:51
    +5
    піти хіба шо на ху"
    Ссылка
    andre simon
      andre simon, 06.05.2021 17:41
    +5
    7 лимонов за пенсионера из зенита многовато свободным агентом в Уфу .
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 06.05.2021 17:48
    +4
    В Сочи
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.05.2021 17:57
    +3
    Только Турция.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 06.05.2021 18:49
    0
    на белом камазе отвезут в ДНР как гуманитарку
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 06.05.2021 18:09
    0
    Михалику можно, а ракицкому нельзя?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 06.05.2021 17:45
    0
    назад в шахту
    Ссылка
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