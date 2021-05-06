Ракицкий может уйти из Зенита. Украинцу уже нашли замену

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть команду будущим летом.

Одним из кандидатов на замену Ракицкому является 24-летний бразилец Маркао из «Галатасарая», чей контракт с турецким клубом истекает летом 2022 года. Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.

Сумма трансфера может составить €15 миллионов. Также за Маркао наблюдает московский «Локомотив», но в столичном клубе нет ясности относительно трансферного бюджета. Трансфер Маркао в «Зенит» будет напрямую зависеть от судьбы Ракицкого в команде Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Маркао сыграл в 39 матчах за «Галатасарай», где отметился одним голом и одной результативной передачей, а также заработал десять желтых и одну красную карточки.

Ракицкий защищает цвета «Зенита» с января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €10 миллионов. В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.