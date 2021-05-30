Зинченко за финал получил от WhoScored самую высокую оценку в Ман Сити

29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).
Украинец Александр Зинченко получил от WhoScored самую высокую оценку у горожан (7.0).
Лучшим игроком матча назван Кай Хаверц (8.3), автор единственного гола в финале ЛЧ.
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Источник — WhoScored.com
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Зина часто зевает на позиции защитника. Кстати было заметно, как он встал когда понял что не догонит. А его партнер продолжал бежать.
Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
А вы все сваливаете на центральных защитников.
Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
А вы все сваливаете на центральных защитников.
-
Зина часто зевает на позиции защитника. Кстати было заметно, как он встал когда понял что не догонит. А его партнер продолжал бежать.
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