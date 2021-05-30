Зинченко за финал получил от WhoScored самую высокую оценку в Ман Сити

Лучшим игроком матча назван Кай Хаверц (8.3), автор единственного гола

  • 30.05.2021 00:40
  • 3675 просмотров
  • 13 комментариев
Зинченко за финал получил от WhoScored самую высокую оценку в Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).

Украинец Александр Зинченко получил от WhoScored самую высокую оценку у горожан (7.0).

Лучшим игроком матча назван Кай Хаверц (8.3), автор единственного гола в финале ЛЧ.

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Источник — WhoScored.com

(15 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.05.2021 02:05
    0
    Зинченко средний защитник. То что он делает ТТД в каких-то второстепенных эпизодах это одно, а гол его как защитника. Соперник был рядом, показывал, чтобы ему прокинули. Там нужен был подкат или фол. Но Зинченко не сделал ни того, ни другого.
    -
    Зина часто зевает на позиции защитника. Кстати было заметно, как он встал когда понял что не догонит. А его партнер продолжал бежать.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 30.05.2021 01:26
    0
    С такой позиции любой маломальский форвард убежал бы от защитника , почему да потому что он по прямой бежит , Зина по косой расстояние большее , тут цз должен быть и все
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    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 01:18
    +3
    Mister_Gamer , 30.05.2021 01:06
    Как по мне там вообще должен был быть ЦЗ, поэтому никак не Сани вина в голе, возможно есть небольшая доля вины
    Странно что вратарь пытался что-то сделать, там ведь должен быть ЦЗ.
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    nicksaf
      nicksaf, 30.05.2021 01:16
    -1
    Ну не взял Зина ЛЧ, ну и что. Буря в стакане воды, что тут обсуждать.
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    Mister_Gamer
    online
      Mister_Gamer , 30.05.2021 01:06
    +2
    Sunrise, 30.05.2021 00:55
    Пасы - 85% точность, 2 из 2 дриблинг, 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса, 2 потери, 5 из 5(!) воздушных единоборств.
    Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
    Как по мне там вообще должен был быть ЦЗ, поэтому никак не Сани вина в голе, возможно есть небольшая доля вины
    Ссылка
    Lion
      Lion, 30.05.2021 01:04
    +2
    D.Lanskoy, 30.05.2021 01:01
    Это субъективное мнение, которое не совпадает с экспертными оценками. Сколько бы вы ни повторили его в разных ветках обсуждения, от этого оно не наберет большей силы и не станет более объективным.
    Так в чем я не прав ? В том что от Зины игрок убежал???
    А вы все сваливаете на центральных защитников.
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.05.2021 01:01
    +2
    Lion, 30.05.2021 00:56
    Какая критика? То что игрок убежал от Зины и забил решающий гол, и Челси выиграли ЛЧ это критика???
    Это субъективное мнение, которое не совпадает с экспертными оценками. Сколько бы вы ни повторили его в разных ветках обсуждения, от этого оно не наберет большей силы и не станет более объективным.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.05.2021 01:00
    +2
    VAD, 30.05.2021 00:55
    Ну не знаю,зевнул рывок и не особо спешил
    Спешил как мог. У хаверца таК то рост повыше и соответственно ноги подлинее будут. Против лома нет приема.
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    Lion
      Lion, 30.05.2021 00:56
    -2
    andre_lui, 30.05.2021 00:43
    Вот и ответ критикам!
    Какая критика? То что игрок убежал от Зины и забил решающий гол, и Челси выиграли ЛЧ это критика???
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    VAD
      VAD, 30.05.2021 00:55
    +1
    Ну не знаю,зевнул рывок и не особо спешил
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 30.05.2021 00:55
    +6
    Пасы - 85% точность, 2 из 2 дриблинг, 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса, 2 потери, 5 из 5(!) воздушных единоборств.
    Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 30.05.2021 00:46
    0
    Если высокая оценка значит они считают что не его ошибка пусть обоснуют почему они так считают
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:43
    +6
    Вот и ответ критикам!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 30.05.2021 00:55
    +6
    Пасы - 85% точность, 2 из 2 дриблинг, 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса, 2 потери, 5 из 5(!) воздушных единоборств.
    Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:43
    +6
    Вот и ответ критикам!
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 01:18
    +3
    Mister_Gamer , 30.05.2021 01:06
    Как по мне там вообще должен был быть ЦЗ, поэтому никак не Сани вина в голе, возможно есть небольшая доля вины
    Странно что вратарь пытался что-то сделать, там ведь должен быть ЦЗ.
    Ссылка
    Mister_Gamer
    online
      Mister_Gamer , 30.05.2021 01:06
    +2
    Sunrise, 30.05.2021 00:55
    Пасы - 85% точность, 2 из 2 дриблинг, 3 отбора, 1 перехват, 2 выноса, 2 потери, 5 из 5(!) воздушных единоборств.
    Гол - коллективная ошибка. Я не могу понять как можно гол на Зинченко валить. Его там не более 25% вины.
    Как по мне там вообще должен был быть ЦЗ, поэтому никак не Сани вина в голе, возможно есть небольшая доля вины
    Ссылка
    Lion
      Lion, 30.05.2021 01:04
    +2
    D.Lanskoy, 30.05.2021 01:01
    Это субъективное мнение, которое не совпадает с экспертными оценками. Сколько бы вы ни повторили его в разных ветках обсуждения, от этого оно не наберет большей силы и не станет более объективным.
    Так в чем я не прав ? В том что от Зины игрок убежал???
    А вы все сваливаете на центральных защитников.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.05.2021 01:01
    +2
    Lion, 30.05.2021 00:56
    Какая критика? То что игрок убежал от Зины и забил решающий гол, и Челси выиграли ЛЧ это критика???
    Это субъективное мнение, которое не совпадает с экспертными оценками. Сколько бы вы ни повторили его в разных ветках обсуждения, от этого оно не наберет большей силы и не станет более объективным.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.05.2021 01:00
    +2
    VAD, 30.05.2021 00:55
    Ну не знаю,зевнул рывок и не особо спешил
    Спешил как мог. У хаверца таК то рост повыше и соответственно ноги подлинее будут. Против лома нет приема.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 30.05.2021 00:55
    +1
    Ну не знаю,зевнул рывок и не особо спешил
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.05.2021 02:05
    0
    Зинченко средний защитник. То что он делает ТТД в каких-то второстепенных эпизодах это одно, а гол его как защитника. Соперник был рядом, показывал, чтобы ему прокинули. Там нужен был подкат или фол. Но Зинченко не сделал ни того, ни другого.
    -
    Зина часто зевает на позиции защитника. Кстати было заметно, как он встал когда понял что не догонит. А его партнер продолжал бежать.
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 30.05.2021 01:26
    0
    С такой позиции любой маломальский форвард убежал бы от защитника , почему да потому что он по прямой бежит , Зина по косой расстояние большее , тут цз должен быть и все
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 30.05.2021 00:46
    0
    Если высокая оценка значит они считают что не его ошибка пусть обоснуют почему они так считают
    Ссылка
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