Швеция
2 : 0
Финляндия
29.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не хватает Златана. Швеция обыграла Финляндию в дружеском матче перед Евро

Голы в ворота финнов забили Робин Квайсон и Себастьян Ларссон

  • 29.05.2021 21:25
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Не хватает Златана. Швеция обыграла Финляндию в дружеском матче перед Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче перед Евро-2020 Швеция переиграла Финляндию (2:0).

Голы в ворота финнов забили Робин Квайсон и Себастьян Ларссон.

Напомним, знаменитый форвард Златан Ибрагимович из-за травмы на континентальном форуме шведской команде не поможет.

Товарищеский матч

29 мая. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Швеция — Финляндия — 2:0

Голы: Робин Квайсон, 23, Себастьян Ларссон, 58 (пен).

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Крафт, Нильссон, Даниэльсон, Себ.Ларссон (Сема, 67), Классон (Свенссон, 77), Форсберг (Каюсте, 67), Сванберг (Кулушевски, 77), Берг (Д.Ларссон, 66), Куэйсон (Исак, 84).

Финляндия: Йоронен, Ояла (Л.Вяйсянен, 62), Уронен (Хямяляйнен, 87), Алхо (Сойри, 69), С.Вяйсянен, Иванов, Спарв (Кауко, 46), Риски (Йенсен, 63), Валакари, Лаппалайнен, Ассенун (Лам, 46).

Предупреждение: Алхо, 31.

Судья: Кехлет (Дания).

 
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Источник — Sport.ua

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