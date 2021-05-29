Не хватает Златана. Швеция обыграла Финляндию в дружеском матче перед Евро

В товарищеском матче перед Евро-2020 Швеция переиграла Финляндию (2:0).
Голы в ворота финнов забили Робин Квайсон и Себастьян Ларссон.
Напомним, знаменитый форвард Златан Ибрагимович из-за травмы на континентальном форуме шведской команде не поможет.
Товарищеский матч
29 мая. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
Швеция — Финляндия — 2:0
Голы: Робин Квайсон, 23, Себастьян Ларссон, 58 (пен).
Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Крафт, Нильссон, Даниэльсон, Себ.Ларссон (Сема, 67), Классон (Свенссон, 77), Форсберг (Каюсте, 67), Сванберг (Кулушевски, 77), Берг (Д.Ларссон, 66), Куэйсон (Исак, 84).
Финляндия: Йоронен, Ояла (Л.Вяйсянен, 62), Уронен (Хямяляйнен, 87), Алхо (Сойри, 69), С.Вяйсянен, Иванов, Спарв (Кауко, 46), Риски (Йенсен, 63), Валакари, Лаппалайнен, Ассенун (Лам, 46).
Предупреждение: Алхо, 31.
Судья: Кехлет (Дания).
Источник — Sport.ua
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