Швеция
2 : 0
Финляндия
29.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швеция – Финляндия – 2:0. Проверка перед Евро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Стокгольме

  • 29.05.2021 22:25
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Швеция – Финляндия – 2:0. Проверка перед Евро. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче перед Евро-2020 Швеция переиграла Финляндию (2:0).

Голы в ворота финнов забили Робин Квайсон и Себастьян Ларссон.

Товарищеский матч

29 мая. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Швеция  Финляндия  2:0

Голы: Робин Квайсон, 23, Себастьян Ларссон, 58 (пен).

ГОЛ! 1:0. Робин Квайсон, 23 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Себастьян Ларссон, 58 мин (пен).

Видеообзор второго тайма.

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Ларссон (Швеция).
23' ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности