Швеция – Финляндия – 2:0. Проверка перед Евро. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче перед Евро-2020 Швеция переиграла Финляндию (2:0).
Голы в ворота финнов забили Робин Квайсон и Себастьян Ларссон.
Товарищеский матч
29 мая. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
Швеция – Финляндия – 2:0
Голы: Робин Квайсон, 23, Себастьян Ларссон, 58 (пен).
ГОЛ! 1:0. Робин Квайсон, 23 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Себастьян Ларссон, 58 мин (пен).
Видеообзор второго тайма.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Ларссон (Швеция).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
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Источник — Sport.ua
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