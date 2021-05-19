Без Златана. Швеция объявила окончательную заявку на Евро-2020

Златан Ибрагимович из-за травмы команде не поможет

  • 19.05.2021 17:45
  • 980 просмотров
  • 2 комментария
Без Златана. Швеция объявила окончательную заявку на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швеции объявила заявку из 26 игроков на Евро-2020. Форвард Златан Ибрагимович, который ранее вернулся в национальную команду, из-за травмы на турнире не сыграет.

Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ольсен (Эвертон).

Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ольссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).

Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ольссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

В группе Евро Швеция сыграет против Испании, Польши и Словакии.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 19.05.2021 17:57
    +1
    Златан и травмой мог бы помочь. Там каждая команда бы стремалась, а вдруг выйдет
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 19.05.2021 17:47
    +2
    реально херово
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 19.05.2021 17:47
    +2
    реально херово
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 19.05.2021 17:57
    +1
    Златан и травмой мог бы помочь. Там каждая команда бы стремалась, а вдруг выйдет
    Ссылка
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