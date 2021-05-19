Без Златана. Швеция объявила окончательную заявку на Евро-2020

Сборная Швеции объявила заявку из 26 игроков на Евро-2020. Форвард Златан Ибрагимович, который ранее вернулся в национальную команду, из-за травмы на турнире не сыграет.
Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ольсен (Эвертон).
Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ольссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).
Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ольссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).
Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).
В группе Евро Швеция сыграет против Испании, Польши и Словакии.
Источник — УЕФА
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