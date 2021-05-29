Виктор ЛЕОНЕНКО: «Теперь из Шевчука сделают главного алкаша страны»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и коллега Вячеслава Шевчука по работе на телеканалах «Футбол» Виктор Леоненко прокомментировал задержание экс-защитника «Шахтера» полицией за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
«Со Славой после случившегося мы еще не общались. Он не пьет и тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали... Потому что на него это не похоже. Теперь из него сделают главного алкаша страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо.
Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки.
Слава очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы.
Были ли у меня конфликты с полицией? Чтобы арестовали, не было. Мелкие конфликты были, но не более», - сказал Леоненко.
Добавим, что бывшего защитника «Шахтера» и сборной Украины задержали накануне вечером в центре Киева. Шевчук управлял автомобилем Porsche 911 в нетрезвом виде, а потом оказал сопротивление полиции.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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