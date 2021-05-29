Виктор ЛЕОНЕНКО: «Теперь из Шевчука сделают главного алкаша страны»

Специалист – о скандальном инциденте с коллегой

  • 29.05.2021 19:20
  • 3106 просмотров
  • 19 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Теперь из Шевчука сделают главного алкаша страны»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и коллега Вячеслава Шевчука по работе на телеканалах «Футбол» Виктор Леоненко прокомментировал задержание экс-защитника «Шахтера» полицией за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

«Со Славой после случившегося мы еще не общались. Он не пьет и тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали... Потому что на него это не похоже. Теперь из него сделают главного алкаша страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо.

Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки.

Слава очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы.

Были ли у меня конфликты с полицией? Чтобы арестовали, не было. Мелкие конфликты были, но не более», - сказал Леоненко.

Добавим, что бывшего защитника «Шахтера» и сборной Украины задержали накануне вечером в центре Киева. Шевчук управлял автомобилем Porsche 911 в нетрезвом виде, а потом оказал сопротивление полиции.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 20:15
    0
    axylinam, 29.05.2021 19:53
    Витя боится,что конкуренты спихнут его с первого места,но фраза Шевчука "Дай пописять" точно войдёт в хит парад,причём надолго
    Он уже стал мемом
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 20:13
    0
    DIM-C, 29.05.2021 20:04
    Конечно Вите обидно! Он над этим званием всю жизнь пыхтел, а Шевчуку вот так за один вечер далось!
    Завидует значится
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 29.05.2021 20:13
    0
    NeRoN69, 29.05.2021 20:05
    Шо-то забористое подсыпали
    ...біла доріжка !!!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 29.05.2021 20:11
    +1
    Да то что пил - фигня , а что невменяемый за руль сел ...Почему об этом ни слова ?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 20:05
    +1
    Шо-то забористое подсыпали
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 29.05.2021 20:04
    +3
    Конечно Вите обидно! Он над этим званием всю жизнь пыхтел, а Шевчуку вот так за один вечер далось!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 20:03
    -2
    Не, у бывших игроков ФК Лесоповал Али и Мити никто это звание не отберёт.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 20:01
    +1
    Пивная бочка обеспокоилась, что ее лавры достанутся другому
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 29.05.2021 19:56
    +2
    Старый кошатник хитер, пьяным за рулем не ездит))))
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.05.2021 19:55
    +2
    freestyle2018, 29.05.2021 19:46
    Не сделают. Там есть очередь: Милевский, Саленко, Селезнев а потом уже возможно и Шевчук. А вообще думаю у каждого свой список есть.
    так там и алиев в команде..
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 19:53
    +5
    Витя боится,что конкуренты спихнут его с первого места,но фраза Шевчука "Дай пописять" точно войдёт в хит парад,причём надолго
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 29.05.2021 19:46
    +6
    Не сделают. Там есть очередь: Милевский, Саленко, Селезнев а потом уже возможно и Шевчук. А вообще думаю у каждого свой список есть.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 29.05.2021 19:46
    +6
    Узрел конкурента
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:40
    +2
    Зря Котомэн это сказал
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 19:38
    +6
    ВИТЯ--НЕ ПЕРЕЖИВАЙ-=--ТЕБЯ ОН НЕ ПЕРЕГОНИТ---А ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ ПРЕСТУПНИК---И ПУСТЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ---СПАСИБО ПОЛИЦИИ ЧТО СЛАВИКДАЙПОПИСЯТЬ---НИКОГО НЕ УБИЛ
    Ссылка
    Владимир Моисеев
    online
      Владимир Моисеев, 29.05.2021 19:34
    +7
    только после тебя! витюня!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.05.2021 19:32
    +10
    не ссы...про тебя не забудут!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 29.05.2021 19:29
    +10
    Витя а ты боишься что это звание от тебя уйдет?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 29.05.2021 19:28
    +16
    Не парься Вить, у тебя это звание не отберут)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 29.05.2021 19:28
    +16
    Не парься Вить, у тебя это звание не отберут)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.05.2021 19:32
    +10
    не ссы...про тебя не забудут!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 29.05.2021 19:29
    +10
    Витя а ты боишься что это звание от тебя уйдет?
    Ссылка
    Владимир Моисеев
    online
      Владимир Моисеев, 29.05.2021 19:34
    +7
    только после тебя! витюня!
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 29.05.2021 19:46
    +6
    Не сделают. Там есть очередь: Милевский, Саленко, Селезнев а потом уже возможно и Шевчук. А вообще думаю у каждого свой список есть.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 29.05.2021 19:46
    +6
    Узрел конкурента
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 19:38
    +6
    ВИТЯ--НЕ ПЕРЕЖИВАЙ-=--ТЕБЯ ОН НЕ ПЕРЕГОНИТ---А ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ ПРЕСТУПНИК---И ПУСТЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ---СПАСИБО ПОЛИЦИИ ЧТО СЛАВИКДАЙПОПИСЯТЬ---НИКОГО НЕ УБИЛ
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 19:53
    +5
    Витя боится,что конкуренты спихнут его с первого места,но фраза Шевчука "Дай пописять" точно войдёт в хит парад,причём надолго
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 29.05.2021 20:04
    +3
    Конечно Вите обидно! Он над этим званием всю жизнь пыхтел, а Шевчуку вот так за один вечер далось!
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 29.05.2021 19:56
    +2
    Старый кошатник хитер, пьяным за рулем не ездит))))
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.05.2021 19:55
    +2
    freestyle2018, 29.05.2021 19:46
    Не сделают. Там есть очередь: Милевский, Саленко, Селезнев а потом уже возможно и Шевчук. А вообще думаю у каждого свой список есть.
    так там и алиев в команде..
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:40
    +2
    Зря Котомэн это сказал
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 29.05.2021 20:11
    +1
    Да то что пил - фигня , а что невменяемый за руль сел ...Почему об этом ни слова ?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 20:05
    +1
    Шо-то забористое подсыпали
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 20:01
    +1
    Пивная бочка обеспокоилась, что ее лавры достанутся другому
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 20:15
    0
    axylinam, 29.05.2021 19:53
    Витя боится,что конкуренты спихнут его с первого места,но фраза Шевчука "Дай пописять" точно войдёт в хит парад,причём надолго
    Он уже стал мемом
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 20:13
    0
    DIM-C, 29.05.2021 20:04
    Конечно Вите обидно! Он над этим званием всю жизнь пыхтел, а Шевчуку вот так за один вечер далось!
    Завидует значится
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 29.05.2021 20:13
    0
    NeRoN69, 29.05.2021 20:05
    Шо-то забористое подсыпали
    ...біла доріжка !!!
    Ссылка
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