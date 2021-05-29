Сделка с совестью. Почему Ротань – жертва и жертвенник одновременно

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня докатилась до того, что проигрывает Азербайджану и Узбекистану на домашнем Мемориале Лобановского. Даже несмотря на товарищеский статус турнира и тот факт, что заданием «молодежки» является подготовка игроков для первой сборной, большего позора трудно и представить. Украинцы выглядели откровенно беспомощными в игре с соперниками, которых должны побеждать с закрытыми глазами. Более того, Узбекистану хозяева проиграли 0:2, действуя полтайма в большинстве. Такое безволие заставляет задуматься. И провести определенные параллели.

Судя по комментариям отдельных представителей молодежной сборной Украины, они даже не скрывают, что хотят отставки тренера. И делают для этого все от них зависящее. Даниил Сикан и Михаил Мудрик в своих комментариях открыто говорят, что команда имеет проблемы с тактикой.

Хотя, безусловно, в поражениях от таких грозных оппонентов, как Азербайджан и Узбекистан, виноват не только Ротань. Какой бы странной вера в Руслана Петровича после стабильных провалов с безнадежной игрой со стороны Андрея Павелко ни была.

Но как бы ни воспринимали тренера футболисты, играть таким образом они права не имеют. То, что сейчас демонстрирует украинская «молодежка» на Мемориале Лобановского, иначе как демаршем не назовешь.

В этом контексте вспомнилась история более 20-летней давности. Когда «героев», которые представляют сборную U-21 сейчас, еще даже не было на свете. Это был отбор к молодежному Евро и заодно к Олимпиаде в Сиднее-2000. Тогда тренером сборной Украины был выдающийся динамовский капитан Виктор Колотов.

Неизвестно, по каким причинам, но игроки его тоже «не понимали». И решили «сплавить», проиграв 1:4 Исландии, совсем слабой на тот момент команде. Колотов все понял еще в перерыве, когда счет был 0:1. Он сказал что-то вроде: «Что я вам сделал?»

Люди, которые общались с Колотовым, рассказывали, что после матча Григорий Суркис выгнал тренера с должности, приправив свое решение острыми и оскорбительными для Колотова словами. Для Виктора Михайловича это был сильный психологический удар, которого он, по сути, не пережил. Исландцам наша сборная проиграла 07.09.1999, а 03.01.2000 Колотова не стало. Остановилось сердце.

Трудно сказать, принимали ли в тогдашнем демарши участие все футболисты, но что ни один из них до сих пор не покаялся, показательно. Знающие люди рассказывают, что особенно приложились тогда представители клуба, имеющего в команде самое широкое представительство. Вот перечень этих фамилий:

Перхун, Евгений Левченко, Балицкий, Алексей Олейник (Павел Скоропад, 73), Даценко, Зубов (к), Яксманицкий (Андрей Воробей, 40), Дранов (Крипак, 46), Несмачный, Евгений Котов, Олег Венглинский; запасные – Олег Остапенко, Платонов, Тимощук, Митрофанов.

Конечно, 39-летнему Ротаню пережить унижение от нынешних подопечных немного легче, чем когда-то 50-летнему Колотову. Возраст еще не тот. Вроде бы. Однако те малыши, которые считают, что имеют полномочия решать чью-то судьбу и кого снимать или назначать, должны задуматься и о последствиях.

О том, что исходя из собственных амбиций, люди позорят честь страны, которую представляют, вообще молчу. Очевидно для них такие категории недостижимы.

Иван ВЕРБИЦКИЙ