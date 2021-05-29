Сделка с совестью. Почему Ротань – жертва и жертвенник одновременно

Блогер Sport.ua - о том, почему в неудачах «молодежки» виноват не только главный тренер

  • 29.05.2021 19:03
  • 2171 просмотр
  • 7 комментариев
Сделка с совестью. Почему Ротань – жертва и жертвенник одновременно
© УАФ. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня докатилась до того, что проигрывает Азербайджану и Узбекистану на домашнем Мемориале Лобановского. Даже несмотря на товарищеский статус турнира и тот факт, что заданием «молодежки» является подготовка игроков для первой сборной, большего позора трудно и представить. Украинцы выглядели откровенно беспомощными в игре с соперниками, которых должны побеждать с закрытыми глазами. Более того, Узбекистану хозяева проиграли 0:2, действуя полтайма в большинстве. Такое безволие заставляет задуматься. И провести определенные параллели.

Судя по комментариям отдельных представителей молодежной сборной Украины, они даже не скрывают, что хотят отставки тренера. И делают для этого все от них зависящее. Даниил Сикан и Михаил Мудрик в своих комментариях открыто говорят, что команда имеет проблемы с тактикой.

Хотя, безусловно, в поражениях от таких грозных оппонентов, как Азербайджан и Узбекистан, виноват не только Ротань. Какой бы странной вера в Руслана Петровича после стабильных провалов с безнадежной игрой со стороны Андрея Павелко ни была.

Но как бы ни воспринимали тренера футболисты, играть таким образом они права не имеют. То, что сейчас демонстрирует украинская «молодежка» на Мемориале Лобановского, иначе как демаршем не назовешь.

В этом контексте вспомнилась история более 20-летней давности. Когда «героев», которые представляют сборную U-21 сейчас, еще даже не было на свете. Это был отбор к молодежному Евро и заодно к Олимпиаде в Сиднее-2000. Тогда тренером сборной Украины был выдающийся динамовский капитан Виктор Колотов.

Неизвестно, по каким причинам, но игроки его тоже «не понимали». И решили «сплавить», проиграв 1:4 Исландии, совсем слабой на тот момент команде. Колотов все понял еще в перерыве, когда счет был 0:1. Он сказал что-то вроде: «Что я вам сделал?»

Люди, которые общались с Колотовым, рассказывали, что после матча Григорий Суркис выгнал тренера с должности, приправив свое решение острыми и оскорбительными для Колотова словами. Для Виктора Михайловича это был сильный психологический удар, которого он, по сути, не пережил. Исландцам наша сборная проиграла 07.09.1999, а 03.01.2000 Колотова не стало. Остановилось сердце.

Трудно сказать, принимали ли в тогдашнем демарши участие все футболисты, но что ни один из них до сих пор не покаялся, показательно. Знающие люди рассказывают, что особенно приложились тогда представители клуба, имеющего в команде самое широкое представительство. Вот перечень этих фамилий:

Перхун, Евгений Левченко, Балицкий, Алексей Олейник (Павел Скоропад, 73), Даценко, Зубов (к), Яксманицкий (Андрей Воробей, 40), Дранов (Крипак, 46), Несмачный, Евгений Котов, Олег Венглинский; запасные – Олег Остапенко, Платонов, Тимощук, Митрофанов.

Конечно, 39-летнему Ротаню пережить унижение от нынешних подопечных немного легче, чем когда-то 50-летнему Колотову. Возраст еще не тот. Вроде бы. Однако те малыши, которые считают, что имеют полномочия решать чью-то судьбу и кого снимать или назначать, должны задуматься и о последствиях.

О том, что исходя из собственных амбиций, люди позорят честь страны, которую представляют, вообще молчу. Очевидно для них такие категории недостижимы.

Иван ВЕРБИЦКИЙ

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Іван Вербицький, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 29.05.2021 20:07
    0
    О покойника плохо не говорят, но если команда сливает тренера, то виноват прежде всего сам тренер.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 29.05.2021 19:56
    0
    так виглядає що навіть автор статті перестав вірити в те що пише десь по середині. тут такий випадок коли вина 100% Ротаня і керівництва. їм хоть Мессі в капітани давай, коли такий тренер нічого не вийде зробити. ні дисципліни ні тактики, куди вже гірше?
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 29.05.2021 19:28
    -2
    статья ниочем,а отбор тоже все сливали они уже больше года ничего непоказуют
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 19:25
    -2
    А что когда то бывало что прям ТОЛЬКО тренер на 100% виноват? А тут он виноват в 100 раз больше тех, кого в шею гнали где бы то ни было
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 19:19
    +3
    Очень плохая статья,игроки в данном случае не виноваты,в первую очередь виноват тот ,кто назначил имбицила ротаня главным тренером и сам ротань подонок,не может поступить по мужски,не получается-уйди и не мучай игроков и болел
    Ссылка
    yan2018
      yan2018, 29.05.2021 19:17
    +4
    Если тренер не имеет уважения дажу у юношей, то он явно не компетентен.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 29.05.2021 19:16
    +4
    Що за брєд? Яка ще жертва?людині дали шанс - людина провалилась на усіх фронтах, в усіх відборах, збірна показує просто жахливу гру... Якщо би була совість, то визнав би, що н справився і сам пішов би у відставку. Але ж ні - вчепився зубами за посаду як Лукашенко чи путін, і плювати він хотів і на збірну, і на результати.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 29.05.2021 19:17
    +4
    Если тренер не имеет уважения дажу у юношей, то он явно не компетентен.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 29.05.2021 19:16
    +4
    Що за брєд? Яка ще жертва?людині дали шанс - людина провалилась на усіх фронтах, в усіх відборах, збірна показує просто жахливу гру... Якщо би була совість, то визнав би, що н справився і сам пішов би у відставку. Але ж ні - вчепився зубами за посаду як Лукашенко чи путін, і плювати він хотів і на збірну, і на результати.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 19:19
    +3
    Очень плохая статья,игроки в данном случае не виноваты,в первую очередь виноват тот ,кто назначил имбицила ротаня главным тренером и сам ротань подонок,не может поступить по мужски,не получается-уйди и не мучай игроков и болел
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 29.05.2021 20:07
    0
    О покойника плохо не говорят, но если команда сливает тренера, то виноват прежде всего сам тренер.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 29.05.2021 19:56
    0
    так виглядає що навіть автор статті перестав вірити в те що пише десь по середині. тут такий випадок коли вина 100% Ротаня і керівництва. їм хоть Мессі в капітани давай, коли такий тренер нічого не вийде зробити. ні дисципліни ні тактики, куди вже гірше?
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