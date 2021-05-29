Фанаты устроили в Харькове файер-шоу в поддержку возрождения Металлиста

Харьковские болельщики устроили файер-шоу на площади Свободы и провели шествие в поддержку возрождения футбольного клуба «Металлист».

Участники акции зажгли файеры и выстроились в форме букв М и Х (Металлист Харьков). Колонной от площади Свободы фанаты отправились к стадиону «Металлист» пешком и на авто. На флагах участников акции был слоган: «Лишь в одну команду мы верим».

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги. «Металл» в последнем для себя поединке турнира уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. Обе команды обеспечили путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб.