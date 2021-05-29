Фанаты устроили в Харькове файер-шоу в поддержку возрождения Металлиста

Участники акции зажгли файеры и выстроились в форме букв М и Х

  • 29.05.2021 20:00
  • 4004 просмотра
  • 4 комментария
Фанаты устроили в Харькове файер-шоу в поддержку возрождения Металлиста
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Харьковские болельщики устроили файер-шоу на площади Свободы и провели шествие в поддержку возрождения футбольного клуба «Металлист».

Участники акции зажгли файеры и выстроились в форме букв М и Х (Металлист Харьков). Колонной от площади Свободы фанаты отправились к стадиону «Металлист» пешком и на авто. На флагах участников акции был слоган: «Лишь в одну команду мы верим».

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги. «Металл» в последнем для себя поединке турнира уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. Обе команды обеспечили путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.05.2021 21:34
    +1
    Andy Chak, 29.05.2021 21:10
    І дальше Харків на "вєлікам і магучєм", малороси не здатні українську мову вивчити!!!
    Що ти зробиш... Тут у нас багато хто зкацапився.
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 29.05.2021 21:32
    +1
    А как же нормы Министерства здравоохранения на заполняемость трибун?!? Почему они подвергают опасности здоровье и жизни харьковчан?!?
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 29.05.2021 21:10
    +3
    І дальше Харків на "вєлікам і магучєм", малороси не здатні українську мову вивчити!!!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 20:30
    -2
    Bir Umut Yeter!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 29.05.2021 21:10
    +3
    І дальше Харків на "вєлікам і магучєм", малороси не здатні українську мову вивчити!!!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.05.2021 21:34
    +1
    Andy Chak, 29.05.2021 21:10
    І дальше Харків на "вєлікам і магучєм", малороси не здатні українську мову вивчити!!!
    Що ти зробиш... Тут у нас багато хто зкацапився.
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 29.05.2021 21:32
    +1
    А как же нормы Министерства здравоохранения на заполняемость трибун?!? Почему они подвергают опасности здоровье и жизни харьковчан?!?
    Ссылка
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