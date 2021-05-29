Роналду тепло попрощался с Пирло

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду у себя в Инстаграме попрощался с Андреа Пирло, который ранее был уволен с поста главного тренера команды:
«Спасибо, Маэстро. Работать под вашим руководством было честью», - написал Роналду.
Новым главным тренером «Ювентуса» стал Массимильяно Аллегри.
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Источник — Instagram
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