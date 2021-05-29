Эрик ГАРСИЯ: «Агуэро будет забивать до ста лет»

Защитник «Манчестер Сити» - о своем партнере по команде

  • 29.05.2021 15:26
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Эрик ГАРСИЯ: «Агуэро будет забивать до ста лет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился своим мнением по поводу ухода легенды клуба Серхио Агуэро в «Барселону»:

«Серхио – это феномен, машина по забиванию голов. Забудьте про возраст. Кун будет забивать до ста лет. Серхио – это легенда, он стал мифом. Это прекрасный товарищ по команде».

Сегодня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Челси».

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Источник — ФК Манчестер Сити

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