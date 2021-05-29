Эрик ГАРСИЯ: «Агуэро будет забивать до ста лет»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился своим мнением по поводу ухода легенды клуба Серхио Агуэро в «Барселону»:
«Серхио – это феномен, машина по забиванию голов. Забудьте про возраст. Кун будет забивать до ста лет. Серхио – это легенда, он стал мифом. Это прекрасный товарищ по команде».
Сегодня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Челси».
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Источник — ФК Манчестер Сити
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