Эрик ГАРСИЯ: «Агуэро будет забивать до ста лет»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился своим мнением по поводу ухода легенды клуба Серхио Агуэро в «Барселону»:

«Серхио – это феномен, машина по забиванию голов. Забудьте про возраст. Кун будет забивать до ста лет. Серхио – это легенда, он стал мифом. Это прекрасный товарищ по команде».

Сегодня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Челси».