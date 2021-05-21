Агуэро согласовал 2-летний контракт с Барселоной

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года. В соглашении предусмотрен бонус на случай, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.
Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» уже запланировала медосмотр для Агуэро. Он состоится после финала Лиги чемпионов (29 мая).
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Источник — Twitter
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нет чтоб дождаться финала ЛЧ - зарулить дубль - пойти еще за одним дублем тогда (ЛаЛига + ЛЧ 21/22)
а так ...
нет чтоб дождаться финала ЛЧ - зарулить дубль - пойти еще за одним дублем тогда (ЛаЛига + ЛЧ 21/22)
а так ...
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