Агуэро согласовал 2-летний контракт с Барселоной

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года. В соглашении предусмотрен бонус на случай, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» уже запланировала медосмотр для Агуэро. Он состоится после финала Лиги чемпионов (29 мая).