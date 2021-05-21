Агуэро согласовал 2-летний контракт с Барселоной

Форвард «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Испании

  • 21.05.2021 23:44
  • 336 просмотров
  • 1 комментарий
Агуэро согласовал 2-летний контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года. В соглашении предусмотрен бонус на случай, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

Ранее уже сообщалось о том, что «Барселона» уже запланировала медосмотр для Агуэро. Он состоится после финала Лиги чемпионов (29 мая).

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Источник — Twitter

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Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:01
    0
    ТОРОПЫГА
    нет чтоб дождаться финала ЛЧ - зарулить дубль - пойти еще за одним дублем тогда (ЛаЛига + ЛЧ 21/22)
    а так ...
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:01
    0
    ТОРОПЫГА
    нет чтоб дождаться финала ЛЧ - зарулить дубль - пойти еще за одним дублем тогда (ЛаЛига + ЛЧ 21/22)
    а так ...
    Ссылка
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