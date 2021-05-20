Агуэро пройдет медобследование в Барселоне после финала ЛЧ

Форвард «Манчестер Сити» перейдет в каталонский клуб

  • 20.05.2021 18:47
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
Агуэро пройдет медобследование в Барселоне после финала ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента.

Уже запланировано прохождение игроком медосмотра для перехода в «Барселону». Оно состоится после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Поединок состоится 29 мая.

Ожидается, что Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» на два года. Форвард хочет решить все вопросы по своему переходу до старта Копа Америка (13 червня - 10 липня). А официальная презентация Агуэро в качестве игрока «Барселоны» состоится уже после турнира.

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Источник — El Mundo Deportivo

(3 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 18:56
    0
    Хорошее усиление для слабой барсы.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 18:56
    0
    Хорошее усиление для слабой барсы.
    Ссылка
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