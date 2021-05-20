Агуэро пройдет медобследование в Барселоне после финала ЛЧ

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента.
Уже запланировано прохождение игроком медосмотра для перехода в «Барселону». Оно состоится после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Поединок состоится 29 мая.
Ожидается, что Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» на два года. Форвард хочет решить все вопросы по своему переходу до старта Копа Америка (13 червня - 10 липня). А официальная презентация Агуэро в качестве игрока «Барселоны» состоится уже после турнира.
Источник — El Mundo Deportivo
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