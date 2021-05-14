Источник: Агуэро договорился о переходе в Барселону

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро договорился о переходе в «Барселоной» , сообщает Sport.es.
Контракт аргентинца будет рассчитан на два года и начнет действовать летом 2021 года. Аргентинец согласился на снижение зарплаты, чтобы поиграть в команде с Лионелем Месси.
32-летний форвард в текущем сезоне Агуэро провел 11 матчей и забил 2 гола в АПЛ.
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Источник — Sport.es
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