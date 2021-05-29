Дибала хочет остаться в Ювентусе

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Переговоры по новому соглашению поставлены на паузу: сам форвард хотел покинуть туринский клуб.
Однако после возвращения в «Ювентус» Массимильяно Аллегри планы Дибалы изменились. Теперь аргентинец хочет остаться в клубе и готов возобновить переговоры по контракту.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что форвард может перейти в «Атлетико».
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.