Дибала хочет остаться в Ювентусе

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Переговоры по новому соглашению поставлены на паузу: сам форвард хотел покинуть туринский клуб.

Однако после возвращения в «Ювентус» Массимильяно Аллегри планы Дибалы изменились. Теперь аргентинец хочет остаться в клубе и готов возобновить переговоры по контракту.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что форвард может перейти в «Атлетико».