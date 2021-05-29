Дибала хочет остаться в Ювентусе

Планы форварда изменились после возвращения Массимилиано Аллегри

  • 29.05.2021 14:47
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Дибала хочет остаться в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Переговоры по новому соглашению поставлены на паузу: сам форвард хотел покинуть туринский клуб.

Однако после возвращения в «Ювентус» Массимильяно Аллегри планы Дибалы изменились. Теперь аргентинец хочет остаться в клубе и готов возобновить переговоры по контракту.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что форвард может перейти в «Атлетико».

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Источник — твиттер Николо Скиры

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