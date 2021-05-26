Ювентус и Атлетико могут совершить громкий обмен

Пауло Дибала может отправиться в Испанию

  • 26.05.2021 14:58
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Ювентус и Атлетико могут совершить громкий обмен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Атлетико» ведет работу над трансфером форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Туринский клуб готов продать его из-за того, что контракт с игроком истекает через год, а переговоры о продлении зашли в тупик.

Руководство «Атлетико» хочет обменять Дибалу на Анхеля Корреа. Но главный тренер «матрасников» Диего Симеоне выступает против такого обмена.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Дибале проявляет «Челси».

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Источник — Cadena Ser

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