Ювентус и Атлетико могут совершить громкий обмен

«Атлетико» ведет работу над трансфером форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы. Туринский клуб готов продать его из-за того, что контракт с игроком истекает через год, а переговоры о продлении зашли в тупик.

Руководство «Атлетико» хочет обменять Дибалу на Анхеля Корреа. Но главный тренер «матрасников» Диего Симеоне выступает против такого обмена.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Дибале проявляет «Челси».