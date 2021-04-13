Челси нацелился на звезду Ювентуса

Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии

  • 13.04.2021 16:58
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Челси нацелился на звезду Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Челси» во время летнего трансферного окна попытается подписать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Лондонцы хотят сделать его ключевой фигурой команды на следующий сезон.

Уход Дибалы из «Ювентуса» в конце сезона очень вероятен. Его контракт истекает летом 2022 года, а переговоры по новому соглашению зашли в тупик.

«Ювентус» не хочет потерять Дибалу бесплатно через год, а сам игрок недоволен своим нынешним положением в команде.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 4 гола и 2 ассиста в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего аргентинца оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что летом покинуть «Челси» может Хаким Зиеш.

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Источник — Tuttosport

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