Ювентус прекратил переговоры с Дибалой о контракте

«Ювентус» отозвал свое предложение о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой на улучшенных условиях.
Напомним, что по текущему контракту аргентинец получает 7,5 миллиона евро в год. Соглашение действует до лета 2022 года.
Ранее «Ювентус» предложил ему новый контракт в размере €10 млн, однако представители Дибалы запросили €15 млн. В ответ туринцы отказались от своего предложения и согласились продлить договор на текущих условиях.
Отметим, что отношения между игроком и клубом окончательно испортились после того, как полиция выписала футболисту штраф за посещение домашней вечеринки, запрещенной карантинными ограничениями. Вместе с Пауло находились футболисты Ювентуса Уэстон Маккенни и Артур Мело.
В текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Calciomercato
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