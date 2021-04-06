Ювентус прекратил переговоры с Дибалой о контракте

«Ювентус» отозвал свое предложение о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой на улучшенных условиях.

Напомним, что по текущему контракту аргентинец получает 7,5 миллиона евро в год. Соглашение действует до лета 2022 года.

Ранее «Ювентус» предложил ему новый контракт в размере €10 млн, однако представители Дибалы запросили €15 млн. В ответ туринцы отказались от своего предложения и согласились продлить договор на текущих условиях.

Отметим, что отношения между игроком и клубом окончательно испортились после того, как полиция выписала футболисту штраф за посещение домашней вечеринки, запрещенной карантинными ограничениями. Вместе с Пауло находились футболисты Ювентуса Уэстон Маккенни и Артур Мело.

В текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.