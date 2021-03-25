Дибала ведет переговоры о продлении контракта с Ювентусом

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с аргентинским нападающим Пауло Дибалой о продлении контракта. Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи.

«Мы обсуждаем продление контракта, конечно, мы заинтересованы в продлении. Был сложный период и не могли ни с кем встречаться, но мы общались», - сказал Паратичи.

Напомним, нынешнее соглашение аргентинца истекает в 2022 году. В этом сезоне 27-летний Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус». На его счету три гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова обменять Гризманна на Дибалу.