Барселона готова обменять Гризманна на Дибалу

Каталонская «Барселона» готова обменять 29-летнего французского форварда Антуана Гризманна на 27-летнего аргентинского бомбардира «Ювентуса» Пауло Дибалу.
В стане «блаугранас» считают, что Дибала, который близок к уходу из «Ювентуса», позволит освежить линию атаки команды. Возможному трансферу может помешать высокая зарплата Гризманна, что не устраивает «Ювентус».
В текущем сезоне Гризманн провел за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.
В активе Дибалы всего 16 матчей за «Ювентус» в сезоне, где он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Стоимость форварда оценивается в €70 миллионов.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.