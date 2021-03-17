Барселона готова обменять Гризманна на Дибалу

Каталонский клуб заинтересован в нападающем «Ювентуса»

  • 17.03.2021 14:56
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Барселона готова обменять Гризманна на Дибалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» готова обменять 29-летнего французского форварда Антуана Гризманна на 27-летнего аргентинского бомбардира «Ювентуса» Пауло Дибалу.

В стане «блаугранас» считают, что Дибала, который близок к уходу из «Ювентуса», позволит освежить линию атаки команды. Возможному трансферу может помешать высокая зарплата Гризманна, что не устраивает «Ювентус».

В текущем сезоне Гризманн провел за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.

В активе Дибалы всего 16 матчей за «Ювентус» в сезоне, где он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Стоимость форварда оценивается в €70 миллионов.

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Источник — Calciomercato

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