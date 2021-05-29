Ребров – не приоритетный вариант для Фенербахче

Украинский тренер является альтернативой Эмре Белезоглу

  • 29.05.2021 11:49
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  • 1 комментарий
Ребров – не приоритетный вариант для Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров покинет венгерский клуб нынешним летом. Ранее сообщалось о том, что он ведет переговоры с «Фенербахче».

При этом для турецкого клуба Ребров не является первым выбором. Приоритетным вариантом для клуба является сохранение на этой должности Эмре Белезоглу.

40-летний специалист работал в «Фенербахче» спортивным директором, а в марте был назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Теперь же клуб хочет провести реорганизацию структуры управления. Ребров является запасным вариантом на случай, если Эмре не согласится остаться главным тренером команды.

Также Ребров ведет переговоры с АЕКом.

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Источник — Hurriyet

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.05.2021 12:06
    -1
    Прежде чем уходить с прежней работы, надо было найти новую. А так, похоже что никому не нужен.
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