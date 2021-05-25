Источник: Ребров ведет серьезные переговоры с турецким Фенербахче

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE рассказал, где продолжит карьеру главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров:

«Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом «Ференцвароша», а с менеджером уровнем ниже. Каждый тренер хочет развиваться. И финансовом плане, и в футбольном.

10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с «Ференцварошем».

Что касается АЕК, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о «Фенербахче».