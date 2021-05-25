Источник: Ребров ведет серьезные переговоры с турецким Фенербахче

Игорь Цыганык рассказал, где продолжит карьеру тренер «Ференцвароша»

  • 25.05.2021 00:21
  • 691 просмотр
  • 3 комментария
Источник: Ребров ведет серьезные переговоры с турецким Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE рассказал, где продолжит карьеру главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров:

«Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом «Ференцвароша», а с менеджером уровнем ниже. Каждый тренер хочет развиваться. И финансовом плане, и в футбольном.

10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с «Ференцварошем».

Что касается АЕК, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о «Фенербахче».

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 25.05.2021 00:51
    0
    Пожелаю только удачи......
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.05.2021 00:30
    0
    турецкий футбол нынче в пике-и нынешний Фенер ничем не лучше Ференца
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:25
    0
    Будет интересно поглядеть на него в Турции, но сомнительно что выйдет особо добиться больших успехов там, хотя, кто знает ... ) классно от венгров ушел, по сути на отличной ноте, не дождавшись возможных спадов и тд
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.05.2021 00:51
    0
    Пожелаю только удачи......
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.05.2021 00:30
    0
    турецкий футбол нынче в пике-и нынешний Фенер ничем не лучше Ференца
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:25
    0
    Будет интересно поглядеть на него в Турции, но сомнительно что выйдет особо добиться больших успехов там, хотя, кто знает ... ) классно от венгров ушел, по сути на отличной ноте, не дождавшись возможных спадов и тд
    Ссылка
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