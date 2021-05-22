Сергей Ребров может возглавить турецкий топ-клуб

«Фенербахче» рассматривает кандидатуру Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Также в шорт-листе стамбульского клуба такие имена как Люсьен Фавр, Эмре Белезоглу, Златко Далич и Йоахим Лев.
Контракт Реброва с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года, однако вероятность того, что тренер покинет венгерский клуб уже этим летом, очень высока. Ранее уже сообщалось о том, что Ребров близок к переходу в клуб из ОАЭ.
«Фенербахче» в нынешнем сезоне чемпионата Турции занял третье место и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.
Сам Ребров уже выступал за «Фенербахче» в качестве игрока в 2003-3004 годах, и становился с клубом чемпионом Турции.
Источник — Fanatik
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