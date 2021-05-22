Сергей Ребров может возглавить турецкий топ-клуб

Наставник «Ференцвароша» попал в шорт-лист «Фенербахче»

  • 22.05.2021 12:16
  • 797 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей Ребров может возглавить турецкий топ-клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Фенербахче» рассматривает кандидатуру Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Также в шорт-листе стамбульского клуба такие имена как Люсьен Фавр, Эмре Белезоглу, Златко Далич и Йоахим Лев.

Контракт Реброва с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года, однако вероятность того, что тренер покинет венгерский клуб уже этим летом, очень высока. Ранее уже сообщалось о том, что Ребров близок к переходу в клуб из ОАЭ.

«Фенербахче» в нынешнем сезоне чемпионата Турции занял третье место и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Сам Ребров уже выступал за «Фенербахче» в качестве игрока в 2003-3004 годах, и становился с клубом чемпионом Турции.

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Источник — Fanatik

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 22.05.2021 12:33
    0
    Уже надо написать что все клубы европы рассматривают кандидатуру Реброва..каждый день сплетни... по существу пишите..
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    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 22.05.2021 12:27
    +1
    "Сам Ребров вже виступав за «Фенербахче» в якості гравця в 2003-3004 роках" чет долго он там играл)
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    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 12:23
    +1
    Игр нет, так есть куча сплетен.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.05.2021 12:23
    -1
    3 місце і ліга конференцій? Ви нічого не путаєте?
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.05.2021 12:19
    -1
    Прикольно было бы поглядеть его там
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    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 22.05.2021 12:19
    -1
    Хоть один нормальный клуб будет!?? ВЕДЬ ЗАСЛУЖИЛ!!!
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    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 22.05.2021 12:27
    +1
    "Сам Ребров вже виступав за «Фенербахче» в якості гравця в 2003-3004 роках" чет долго он там играл)
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    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 12:23
    +1
    Игр нет, так есть куча сплетен.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 22.05.2021 12:33
    0
    Уже надо написать что все клубы европы рассматривают кандидатуру Реброва..каждый день сплетни... по существу пишите..
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