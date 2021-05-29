Неужели некому вызвать такси? Франков прокомментировал дебош Шевчука

Вечером перед задержанием Вячеслав Шевчук отмечал 85-летие «Шахтера»

  • 29.05.2021 10:00
  • 5127 просмотров
  • 10 комментариев
Неужели некому вызвать такси? Франков прокомментировал дебош Шевчука
© Новини LIVE

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вечером 28 мая был задержан патрульной полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же начал толкать патрульных. Полицейские надели на него наручники и задержали.

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал пьяный дебош эксперта телеканалов Футбол 1/2/3:

«Как обычно, после такого возникает законный вопрос (поутру он кажется особенно логичным): в такси не «содють»?! Жаль. Вернер потом будет сильно жалеть.

А еще в такой ситуации стоило бы задать пару вопросов друзьям «героя». Понимаете, насколько я знаю, он совершенно не склонен к выпивке, и в голову ему могло шарахнуть именно с непривычки. Но дальше – неужели некому было его остановить?

Неужели некому вызвать такси, чтобы ничего уже не соображающий человек не лез за руль? В конце концов, на серьезных мероприятиях специальные люди следят, чтобы гости благополучно разъехались.

Ничего не понимаю. Что ж за друзья такие херовые – с такими и врагов не нужно, уже комплект».

Журналист Андрей Шахов отметил: «Ну выпил, но зачем же в таком состоянии за руль садиться? Эх, Слава, Слава».

Напомним, Шевчук принимал участие в праздновании 85-летия «Шахтера». Очевидно, экс-футболист «горняков» возвращался с этого мероприятия. 

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
      bullyUA, 29.05.2021 11:07
    +1
    Это все фигня. В этой истории меня интересует дали ли Шевчуку пописать?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 10:57
    +2
    bus, 29.05.2021 10:16
    Полиция это МВД, а значит за Динамо.)))
    Ты сепар, а значит за шахтёр.)))
    Ссылка
    Max30
      Max30, 29.05.2021 10:48
    +1
    Владимир Копяк, 29.05.2021 10:13
    Быдло всегда останется бы....м, какие костюмы не одевай,какую прическу не делай, каким-бы соловьем не пел на передачах. Как пил,будучи игроком, так и продолжает. Его счастье, что патрульные остановили, а то ведь мог при такой погоде, не справиться с управлением и угробить несколько человек. Интересно, он и дальше будет с телеэкранов вправлять всем мозги по поводу тактики и стратегии в футболе? Я не сомневаюсь, что ахметка все порешает с аваковым,друганы своего не сдадут. Жаль будет полицейских, которых аваков может запросто выгнать со службы,и это в лучшем случае,могут ведь и спалить в крематории, как устранял своих конкурентов ахметка в лихие 90-е....
    Здесь я не согласен,вполне адекватный и нормальный человек,который следит за собой,ну не рассчитал,со всеми бывает,вот что за руль сел,это конечно большая глупость
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.05.2021 10:33
    +4
    Чёт Франков какой-то адекватный комментарий дал. Не похоже на него.
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    n.tkach
      n.tkach, 29.05.2021 10:33
    +4
    Как для Шевчука , это видео позорняк.
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 10:32
    +2
    Видать весь бюджет у шахтёра на трансферы ушёл
    Даже 10 баксов на драйвера, для своих работников нету
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    vitaha33
      vitaha33, 29.05.2021 10:30
    +1
    Дивно те, що він не вживає практично, останнім часом утюжить в своїх коментар Шахту, і на святкуванні 85-річчя Шахти напився до чортиків, де його екс-"колеги" нічого не зробили, щоб він не сів за руль. Тому він і кричав, що його в Шахті підставили. Така собі помста за "не ту позицію". Яка гарантія, що йому взагалі нічого не підмішали... Я теж не вживаю, і не знаю, як би я себе проводив п'яним...
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    Tymchuk Andriy
      Tymchuk Andriy, 29.05.2021 10:24
    +4
    Я впевнений що є 90%людей які багато ,що не хотіли б згадувати.А може і більше.От і настав час Шевчука
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    bus
    online
      bus, 29.05.2021 10:16
    -10
    Полиция это МВД, а значит за Динамо.)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 29.05.2021 10:13
    -2
    Быдло всегда останется бы....м, какие костюмы не одевай,какую прическу не делай, каким-бы соловьем не пел на передачах. Как пил,будучи игроком, так и продолжает. Его счастье, что патрульные остановили, а то ведь мог при такой погоде, не справиться с управлением и угробить несколько человек. Интересно, он и дальше будет с телеэкранов вправлять всем мозги по поводу тактики и стратегии в футболе? Я не сомневаюсь, что ахметка все порешает с аваковым,друганы своего не сдадут. Жаль будет полицейских, которых аваков может запросто выгнать со службы,и это в лучшем случае,могут ведь и спалить в крематории, как устранял своих конкурентов ахметка в лихие 90-е....
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.05.2021 10:33
    +4
    Чёт Франков какой-то адекватный комментарий дал. Не похоже на него.
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 29.05.2021 10:33
    +4
    Как для Шевчука , это видео позорняк.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
      Tymchuk Andriy, 29.05.2021 10:24
    +4
    Я впевнений що є 90%людей які багато ,що не хотіли б згадувати.А може і більше.От і настав час Шевчука
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 10:57
    +2
    bus, 29.05.2021 10:16
    Полиция это МВД, а значит за Динамо.)))
    Ты сепар, а значит за шахтёр.)))
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 29.05.2021 10:32
    +2
    Видать весь бюджет у шахтёра на трансферы ушёл
    Даже 10 баксов на драйвера, для своих работников нету
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 29.05.2021 11:07
    +1
    Это все фигня. В этой истории меня интересует дали ли Шевчуку пописать?
    Ссылка
    Max30
      Max30, 29.05.2021 10:48
    +1
    Владимир Копяк, 29.05.2021 10:13
    Быдло всегда останется бы....м, какие костюмы не одевай,какую прическу не делай, каким-бы соловьем не пел на передачах. Как пил,будучи игроком, так и продолжает. Его счастье, что патрульные остановили, а то ведь мог при такой погоде, не справиться с управлением и угробить несколько человек. Интересно, он и дальше будет с телеэкранов вправлять всем мозги по поводу тактики и стратегии в футболе? Я не сомневаюсь, что ахметка все порешает с аваковым,друганы своего не сдадут. Жаль будет полицейских, которых аваков может запросто выгнать со службы,и это в лучшем случае,могут ведь и спалить в крематории, как устранял своих конкурентов ахметка в лихие 90-е....
    Здесь я не согласен,вполне адекватный и нормальный человек,который следит за собой,ну не рассчитал,со всеми бывает,вот что за руль сел,это конечно большая глупость
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 29.05.2021 10:30
    +1
    Дивно те, що він не вживає практично, останнім часом утюжить в своїх коментар Шахту, і на святкуванні 85-річчя Шахти напився до чортиків, де його екс-"колеги" нічого не зробили, щоб він не сів за руль. Тому він і кричав, що його в Шахті підставили. Така собі помста за "не ту позицію". Яка гарантія, що йому взагалі нічого не підмішали... Я теж не вживаю, і не знаю, як би я себе проводив п'яним...
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