Неужели некому вызвать такси? Франков прокомментировал дебош Шевчука

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вечером 28 мая был задержан патрульной полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же начал толкать патрульных. Полицейские надели на него наручники и задержали.
Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал пьяный дебош эксперта телеканалов Футбол 1/2/3:
«Как обычно, после такого возникает законный вопрос (поутру он кажется особенно логичным): в такси не «содють»?! Жаль. Вернер потом будет сильно жалеть.
А еще в такой ситуации стоило бы задать пару вопросов друзьям «героя». Понимаете, насколько я знаю, он совершенно не склонен к выпивке, и в голову ему могло шарахнуть именно с непривычки. Но дальше – неужели некому было его остановить?
Неужели некому вызвать такси, чтобы ничего уже не соображающий человек не лез за руль? В конце концов, на серьезных мероприятиях специальные люди следят, чтобы гости благополучно разъехались.
Ничего не понимаю. Что ж за друзья такие херовые – с такими и врагов не нужно, уже комплект».
Журналист Андрей Шахов отметил: «Ну выпил, но зачем же в таком состоянии за руль садиться? Эх, Слава, Слава».
Напомним, Шевчук принимал участие в праздновании 85-летия «Шахтера». Очевидно, экс-футболист «горняков» возвращался с этого мероприятия.
Источник — Telegram
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Даже 10 баксов на драйвера, для своих работников нету
Даже 10 баксов на драйвера, для своих работников нету
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