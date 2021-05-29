Микст с Гаэлем Монфисом? Свитолина рассказала о подготовке к Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о вакцинации, подготовке к Ролан Гаррос и миксте с Гаэлем Монфисом.

О подготовке к Ролан Гаррос

– Некоторое время я была в Монако. Также я вакцинировалась, и мне нужно было небольшое время, чтобы отдохнуть, и быть готовой к тренировочному процессу. Я раньше приехала в Париж, подготовка прошла достаточно неплохо, я довольно много времени провела на кортах Ролан Гаррос и чувствую, что у меня была хорошая подготовка.

О матче первого круга против Осеан Бабель

– Я вообще не знала, кто она. Я посмотрела немножко в Интернете, в YouTube, там буквально минимум информации было о ней. Я фокусируюсь на своей подготовке, для меня не важно, кто стоит на другой стороне корта. Конечно, у меня будет план на игру, но я должна выходить и быть готовой ко всему, решать все ситуации по ходу. Это Большой Шлем, с первого круга нужно быть готовым на все 100%.

О протоколе безопасности на турнире

– В этом году условия ничем не отличаются от прошлогодних. Можно на один час выходить из отеля, чего не было в прошлом году. Мы живем в том же отеле, также проводим время на корте. В этом году все воспринимаешь как норму, и эти условия переносятся легче, вообще уже о них не думаешь.

О видео челленджа с Роджером Федерером

– Это вообще не было запланировано. Все вышло случайно и так все совпало, что получилось очень смешно. Это был второй дубль, так как в первом дубле Федерер стоял не очень близко в Гаэлю, так как он боялся в него попасть. Потом на втором дубле мы ему сказали, мол, давай немножко расслабься и попытайся бить посильнее и стоять поближе к нему. И так вот случилось, как все видели (смеется). Было очень-очень смешно, но печально для Гаэля (смеется).

О выступлении в миксте с Гаэлем Монфисом

– Мы даже не задумывались, у нас не стоит это в планах, так как каждый фокусируется на своих одиночных соревнованиях. Микст всегда остается в стороне, ты не знаешь, какими будут погодные условия, может быть дождь, может быть задержка матчей, и это будет отнимать много энергии и отвлекать от одиночных соревнований. Поэтому в этом году, наверное, нет, мы не будем играть вместе.