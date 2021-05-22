ВИДЕО. Какая боль! Федерер едва не оставил жениха Свитолиной без потомства

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер нанес травму 34-летнему французу Гаэлю Монфису, жениху 26-летней украинской теннисистки Элины Свитолиной.
Федерер чувствительно попал теннисным мячиком Гаэлю в пах с близкого расстояния.
«Спасибо, Роджер Федерер, что поучаствовал в этом челлендже!
К сожалению, у тебя не получилось. Не повторяйте это дома!», — прокомментировал Монфис видео забавного эпизода.
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Источник — Instagram
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