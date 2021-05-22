ВИДЕО. Какая боль! Федерер едва не оставил жениха Свитолиной без потомства

Швейцарский теннисист мячиком попал точно в пах Гаэлю Монфису

  • 22.05.2021 19:04
  • 1616 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Какая боль! Федерер едва не оставил жениха Свитолиной без потомства
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер нанес травму 34-летнему французу Гаэлю Монфису, жениху 26-летней украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Федерер чувствительно попал теннисным мячиком Гаэлю в пах с близкого расстояния.

«Спасибо, Роджер Федерер, что поучаствовал в этом челлендже!

К сожалению, у тебя не получилось. Не повторяйте это дома!», — прокомментировал Монфис видео забавного эпизода.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 22.05.2021 19:24
    -4
    эх, был бы Роджер мужиком, отбил бы по настоящему.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.05.2021 19:12
    -2
    Еліна цьому Роджеру коси видрала!
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