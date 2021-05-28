Свитолина вакцинировалась от коронавируса перед Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вакцинировалась от коронавируса.
Это произошло перед ее предстоящим выступлением на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Отметим, что в конце апреля первую дозу вакцины от коронавируса получил жених Свитолиной Гаэль Монфис.
В первом круге Ролан Гаррос Свитолина сыграет против обладательница вайлд-кард Осеан Бабель из Франции.
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Источник — Большой теннис Украины
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