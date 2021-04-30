ФОТО. Монфис вакцинировался от коронавируса

Француз Гаэль Монфис, который является женихом первой ракетки Украины Элины Свитолиной, вакцинировался от коронавируса.
34-летний теннисист получил первую дозу вакцины в Лозанне. Сейчас 15-я ракетка мира продолжает реабилитацию после травмы икроножной мышцы.
1st dose✔️😃 #VaccinationCovid pic.twitter.com/4Jt2nW6ARm— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 30, 2021
Ранее Свитолина рассказала, как Монфис делал ей предложение.
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Источник — Sport.ua
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Элине желательно две сразу вколоть!
Элине желательно две сразу вколоть!
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