ФОТО. Монфис вакцинировался от коронавируса

Жених Элины Свитолиной получил первую дозу вакцины

  • 30.04.2021 16:57
  • 977 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Монфис вакцинировался от коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Француз Гаэль Монфис, который является женихом первой ракетки Украины Элины Свитолиной, вакцинировался от коронавируса.

34-летний теннисист получил первую дозу вакцины в Лозанне. Сейчас 15-я ракетка мира продолжает реабилитацию после травмы икроножной мышцы.

 

 

Ранее Свитолина рассказала, как Монфис делал ей предложение.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 30.04.2021 18:02
    -1
    А коли я вакцинуюсь,ви також напишете.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.04.2021 17:30
    -1
    Навіть майку не зняв? 😁
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    salomon77757
    online
      salomon77757, 30.04.2021 17:10
    0
    Вау, хорошо хоть написали, а то очень переживал.
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 30.04.2021 17:10
    +2
    Ну, теперь заиграет , как бох!
    Элине желательно две сразу вколоть!
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 30.04.2021 17:10
    +2
    Ну, теперь заиграет , как бох!
    Элине желательно две сразу вколоть!
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 30.04.2021 17:10
    0
    Вау, хорошо хоть написали, а то очень переживал.
    Ссылка
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