Свитолина рассказала, как Монфис делал ей предложение

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как французский теннисист Гаэль Монфис делал ей предложение.
«В принципе, это был для меня сюрприз, но я видела, что Гаэль немного нервничает и что что-то происходит (смеется). Так что это был сюрприз. Конечно, для нас обоих это был действительно потрясающий момент. Фотографии были сделаны в Швейцарии. Он взял меня в поездку, которая тоже была сюрпризом. Поэтому пейзаж был очень красивы», – сказала украинка.
Отметим, что Монфис презентовал Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро.
На этой неделе Элина сыграет на соревнованиях в Штутгарте.
Источник — Tennis TourTalk
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