В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Встреча состоится в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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