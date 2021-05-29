Ман Сити
0 : 0
Челси
29.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 мая в 22:00 видеотрансляцию финального матча Лиги чемпионов

  • 29.05.2021 02:43
  • 39 просмотров
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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Встреча состоится в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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