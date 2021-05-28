Это просто позор! Игрок молодежки извинился за провал команды Ротаня

Богдан Вьюнник рассказал о поражении от Узбекистана на Мемориале Лобановского

  • 28.05.2021 23:45
  • 679 просмотров
  • 2 комментария
Это просто позор! Игрок молодежки извинился за провал команды Ротаня
© ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник рассказал о поражении от Узбекистана U-21 на Мемориале Лобановского (0:2):

«Даже знаю, что сказать. Прежде всего, прошу прощения у всех болельщиков. И у Валерия Васильевича. Потому что это просто позор! Мы не должны так играть.

Мы быстро забыли о поражении от Азербайджана, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, что соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, как команда, играли жестче в отборе. И у них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого подтянуть командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение».

Украина U-21 не забила ни одного гола за два матча и заняла последнее место на Мемориале Лобановского.

Видео голов и обзор матча: Украина U-21 – Узбекистан U-21

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.05.2021 00:11
    0
    DK1970, 29.05.2021 00:08
    Игрок молодёжки извинился за тренера и попросил назначить другого...
    Создается впечатление что даже поставь Алиева, хуже не будет уже
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 29.05.2021 00:08
    +1
    Игрок молодёжки извинился за тренера и попросил назначить другого...
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 29.05.2021 00:08
    +1
    Игрок молодёжки извинился за тренера и попросил назначить другого...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.05.2021 00:11
    0
    DK1970, 29.05.2021 00:08
    Игрок молодёжки извинился за тренера и попросил назначить другого...
    Создается впечатление что даже поставь Алиева, хуже не будет уже
    Ссылка
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