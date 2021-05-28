Это просто позор! Игрок молодежки извинился за провал команды Ротаня

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник рассказал о поражении от Узбекистана U-21 на Мемориале Лобановского (0:2):

«Даже знаю, что сказать. Прежде всего, прошу прощения у всех болельщиков. И у Валерия Васильевича. Потому что это просто позор! Мы не должны так играть.

Мы быстро забыли о поражении от Азербайджана, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, что соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, как команда, играли жестче в отборе. И у них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого подтянуть командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение».

Украина U-21 не забила ни одного гола за два матча и заняла последнее место на Мемориале Лобановского.

Видео голов и обзор матча: Украина U-21 – Узбекистан U-21