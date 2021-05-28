Остап МАРКЕВИЧ: «В финале Лиги чемпионов встретятся два великих тренера»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси», в котором примет участие украинский легионер «горожан» Александр Зинченко.

«С нетерпением жду эту игру. Встретятся два тренера, которые очень любят скрывать свои стратегии. Мне будет очень интересно наблюдать за этим финалом.

Может ли Зинченко выиграть Лигу чемпионов? Конечно, может. С такими партнерами, которые окружают его на поле, просто грех - не сделать это. Хотя всякое в футболе бывает. Но еще раз повторю: футболисты, с которыми Саша играет, а именно Де Брюйне и компания - это топ.

Конечно, и «Челси» - сильная команда. Но мы говорим о Зинченко и будем его поддерживать в этом финале. Поэтому, конечно, что они по максимуму приложат усилия для того, чтобы победить. Когда эти ребята вместе, это безумная сила. Это прекрасно, когда у тебя в команде есть 18 лидеров по своей сути, по своему ДНК, по своим генам, по желанию выигрывать все и всегда. И такая сила просто неудержимая.

Кто мне больше нравится - Тухель или Гвардиола? Они на самом деле очень похожи. Но, возможно, где-то Тухель более такой вертикальный. Возможно, больше где-то Тухель больше импонирует. Но это встретятся два великих тренера. Сложно выявить, кто из них лучше», - сказал Остап Маркевич.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая. Начало матча в 22:00. Большое интервью с Остапом Маркевичем читайте вскоре на Sport.ua.