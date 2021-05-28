ФРЕД: «Думал, Украина расистская страна, но страдать начал в Англии»

Бразилец поделился мнением о проблемах расизма

  • 28.05.2021 17:47
  • 2064 просмотра
  • 4 комментария
ФРЕД: «Думал, Украина расистская страна, но страдать начал в Англии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, ранее поигравший в Украине за «Шахтер», вспомнил скандальный расистский эпизод, возникший вокруг него в 2019 году в поединке против «Манчестер Сити».

«Это была очень плохая ситуация. Я думал, что Украина более расистская страна, но у меня не было проблем в Украине, а в Англии я начал страдать. Думаю, этот момент ничего не изменил, потому что, к сожалению, в нашем обществе остается расизм, это плохо, но мы должны знать, как с этим бороться. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями. Сегодня это повторяется, происходит все чаще и чаще, потому что в жизнь активно вливаются социальные сети, где каждый может создать какой-то профиль и оскорбить другого. Власти должны принимать более решительные меры по отношению к расистам. Не только расизм, но и остальная дискриминация, гомофобия… Это глупо. Власти должны жестче проявлять позицию по этим вопросам. Здесь, в Англии, если вы играете в футбол, люди почти не видят, что творится в социальных сетях, где возникают проблемы расизма», - рассказал Фред.

Напомним, после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» в серии пенальти, о проблемах расизма заговорил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, которого массово оскорбляли в социальных сетях на почве цвета его кожи.

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Источник — Globoesporte

(8 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
      Comrade Me, 28.05.2021 18:25
    0
    Социальные сети - не показатель, что расисты именно из Англии.
    Там вполне пасутся рашкины боты, как и на этом сайте.
    Им товарищ майор дает задания сеять смуту и разлад.
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    Vadya
      Vadya, 28.05.2021 17:52
    -4
    Пора домой, в страну , где много диких обезьян!
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    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 17:52
    +1
    Є перевірений спосіб - закрийся у сортирі та не вилазь звідти, доки тебе не продадуть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:51
    -2
    Мде, как можно быть таким тридарасом не понятно, и огромные $ снял тут и засветился в топ чемп перешёл и обоср Укр
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 17:52
    +1
    Є перевірений спосіб - закрийся у сортирі та не вилазь звідти, доки тебе не продадуть
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 28.05.2021 18:25
    0
    Социальные сети - не показатель, что расисты именно из Англии.
    Там вполне пасутся рашкины боты, как и на этом сайте.
    Им товарищ майор дает задания сеять смуту и разлад.
    Ссылка
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