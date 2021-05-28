ФРЕД: «Думал, Украина расистская страна, но страдать начал в Англии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, ранее поигравший в Украине за «Шахтер», вспомнил скандальный расистский эпизод, возникший вокруг него в 2019 году в поединке против «Манчестер Сити».

«Это была очень плохая ситуация. Я думал, что Украина более расистская страна, но у меня не было проблем в Украине, а в Англии я начал страдать. Думаю, этот момент ничего не изменил, потому что, к сожалению, в нашем обществе остается расизм, это плохо, но мы должны знать, как с этим бороться. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями. Сегодня это повторяется, происходит все чаще и чаще, потому что в жизнь активно вливаются социальные сети, где каждый может создать какой-то профиль и оскорбить другого. Власти должны принимать более решительные меры по отношению к расистам. Не только расизм, но и остальная дискриминация, гомофобия… Это глупо. Власти должны жестче проявлять позицию по этим вопросам. Здесь, в Англии, если вы играете в футбол, люди почти не видят, что творится в социальных сетях, где возникают проблемы расизма», - рассказал Фред.

Напомним, после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» в серии пенальти, о проблемах расизма заговорил форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, которого массово оскорбляли в социальных сетях на почве цвета его кожи.

ФРЕД: «Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк»