ФРЕД: «Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк»

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», поделился воспоминаниями от начала боевых действий на востоке Украины, с которых фактически и началась война на Донбассе.

«Вначале было сложно, началась война… Было очень страшно. Я жил недалеко от главной площади Донецка, и когда началась война между Украиной и Россией, все очень осложнилось. В то время появились пророссийские протестанты, и они закрыли город. Наша тренировочная база была за городом, нам приходилось выезжать туда. Они сделали блок-посты, и мы проезжали мимо вооруженных людей, как будто бы это нормально, понимаете? Остановили машину, спросили, зачем еду за город, сказал, что собираюсь тренироваться. Они уже знали нас, понимали, что мы – футболисты, поэтому было чуть проще. Помню, что останавливали люди с пистолетом в руках и даже просили сфотографироваться. Странно!»

«Были протесты, но ничего серьезнее. Потом мы поехали в отпуск и провели предсезонку в Швейцарии. Когда мы уезжали, в городе началась война, разрушили аэропорт, ситуация в стране была ужасная. Нужно было возвращаться, чтобы сыграть Суперкубок Украины против «Динамо». Но как нам было возвращаться, если страна находится в состоянии войны? Это был хаос. Украинцы понимали, что происходит, но мы, бразильцы, нет… Мой внутренний голос сказал: «Я не вернусь в Украину, которая погрязла в войне и огне». Некоторые игроки вернулись в Бразилию, другие сыграли за Суперкубок. Потом команда поехала в Киев, нам позвонили и сказали, что проблем нет. Затем я вернулся. Но это было странно. Мы гуляли по улицам, видели множество баррикад, людей, какие-то палатки, военную одежду. Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк. Было нереальным видеть боевые танки, всех в форме», - вспомнил Фред.

Напомним, Фред перешел в «Шахтер» летом 2013 года.

После того, как в Донецке началась война, шесть легионеров «Шахтера» отказались возвращаться в Украину. Помимо Фреда, это были Алекс Тейшейра, Дентиньо, Дуглас Коста, Факундо Феррейра и Исмаили. Позднее все они присоединились к «Шахтеру», так как в дело пришлось включиться президенту клуба Ринату Ахметову, который напомнил «смутьянам» о необходимости выполнять подписанные контракты.