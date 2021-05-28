ФРЕД: «Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии – о пережитом в Украине

  • 28.05.2021 17:27
  • 3140 просмотров
  • 18 комментариев
ФРЕД: «Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», поделился воспоминаниями от начала боевых действий на востоке Украины, с которых фактически и началась война на Донбассе.

«Вначале было сложно, началась война… Было очень страшно. Я жил недалеко от главной площади Донецка, и когда началась война между Украиной и Россией, все очень осложнилось. В то время появились пророссийские протестанты, и они закрыли город. Наша тренировочная база была за городом, нам приходилось выезжать туда. Они сделали блок-посты, и мы проезжали мимо вооруженных людей, как будто бы это нормально, понимаете? Остановили машину, спросили, зачем еду за город, сказал, что собираюсь тренироваться. Они уже знали нас, понимали, что мы – футболисты, поэтому было чуть проще. Помню, что останавливали люди с пистолетом в руках и даже просили сфотографироваться. Странно!»

«Были протесты, но ничего серьезнее. Потом мы поехали в отпуск и провели предсезонку в Швейцарии. Когда мы уезжали, в городе началась война, разрушили аэропорт, ситуация в стране была ужасная. Нужно было возвращаться, чтобы сыграть Суперкубок Украины против «Динамо». Но как нам было возвращаться, если страна находится в состоянии войны? Это был хаос. Украинцы понимали, что происходит, но мы, бразильцы, нет… Мой внутренний голос сказал: «Я не вернусь в Украину, которая погрязла в войне и огне». Некоторые игроки вернулись в Бразилию, другие сыграли за Суперкубок. Потом команда поехала в Киев, нам позвонили и сказали, что проблем нет. Затем я вернулся. Но это было странно. Мы гуляли по улицам, видели множество баррикад, людей, какие-то палатки, военную одежду. Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк. Было нереальным видеть боевые танки, всех в форме», - вспомнил Фред.

Напомним, Фред перешел в «Шахтер» летом 2013 года.

После того, как в Донецке началась война, шесть легионеров «Шахтера» отказались возвращаться в Украину. Помимо Фреда, это были Алекс Тейшейра, Дентиньо, Дуглас Коста, Факундо Феррейра и Исмаили. Позднее все они присоединились к «Шахтеру», так как в дело пришлось включиться президенту клуба Ринату Ахметову, который напомнил «смутьянам» о необходимости выполнять подписанные контракты.

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Источник — Globoesporte

(14 голосов)

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 28.05.2021 18:25
    0
    Фредеріко Родрігес правильно все сказав. З часом і я зрозумів, що війна почалася з Києва.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 18:20
    0
    Mac_Gyver, 28.05.2021 18:17
    Он назвал происходящее войной между Россией и Украиной. Вот тут его поддержу.
    Как это ещё назвать можно?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 28.05.2021 18:17
    -1
    xvalenok01, 28.05.2021 17:39
    Мнение иностранца не укладывается в установленные нормы.
    Вывод однозначен - он сепаратист.
    Он назвал происходящее войной между Россией и Украиной. Вот тут его поддержу.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 28.05.2021 18:06
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Ну да, это не то что каждый день сидеть за компом, и писать коменты каждый день.Он вспомнил как это было для него, он не корчит из себя никого. А что тебя рассмешило, это уже вопрос к психиатру.
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:58
    -1
    Хм, началась в Киеве, перешла на восток, там осталась, а тут почему-то затихла, Крым в скобках, видимо он нем он не знает, ещё его можно упомянуть и готова задача для 2-3 класса средней школы.
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:48
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:43
    просто должны и все , не встал - значит ты потенциальный рабовладелец , такой себе мистер Гейли
    Хотя я уверен, что 90 %этих борцунов с рассизмом , типо Тайсона и Неймара, не отстреливают , что такое " Хижина Дяди Тома"
    Шо они и правда не в курсах так это что есть расизм, ну а то что для них Гарриет Бичер Стоу это темный лес и к гадалки не ходи
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 17:46
    -2
    Фред ничего не понимал с его мелким мозгом. Кто-то ему подсказал, это однозначно.
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    Zport.
    online
      Zport., 28.05.2021 17:44
    -5
    Привет!меня Zport зовут ,ну на сайте все шпротом кличут.Вам нравится моя аватарка ?Фред прав ,парень с головой
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:43
    +1
    dd dent, 28.05.2021 17:41
    О, вот это тема. И заодно напомнил бы шо все белье должны (?) на колено встать зачем-то
    просто должны и все , не встал - значит ты потенциальный рабовладелец , такой себе мистер Гейли
    Хотя я уверен, что 90 %этих борцунов с рассизмом , типо Тайсона и Неймара, не отстреливают , что такое " Хижина Дяди Тома"
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 28.05.2021 17:43
    -1
    Та добре що хоть помітив що війна між Україною і кацапами. Багато і того не усвідомлює...
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:42
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Сциканул мб шо бабки не увезёт вовремя отседова, а то они не все хранят на карточках, там какой-то из бразил грил шо в бытовой технике ныкал же, которая по его мнению украинцам неизвестна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:41
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    просто не понимаю, зачем открывать свой рот, в теме в которой ты не сведущ
    лучше бы за расизм поплакался в очередной раз
    О, вот это тема. И заодно напомнил бы шо все белье должны (?) на колено встать зачем-то
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    -1
    dd dent, 28.05.2021 17:39
    Астанавись! Не разрывай мозг игроку таким массивом сложным переплетений наших
    просто не понимаю, зачем открывать свой рот, в теме в которой ты не сведущ
    лучше бы за расизм поплакался в очередной раз
    Ссылка
    xvalenok01
      xvalenok01, 28.05.2021 17:39
    -4
    Мнение иностранца не укладывается в установленные нормы.
    Вывод однозначен - он сепаратист.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    +5
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:39
    +7
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:37
    та нет , Фредик , в Киеве началась Революция, а война как раз началась в Донецке, когда рашка поняла, что ее марионеточное правительство гонят из Украины!
    Астанавись! Не разрывай мозг игроку таким массивом сложным переплетений наших
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:37
    +6
    та нет , Фредик , в Киеве началась Революция, а война как раз началась в Донецке, когда рашка поняла, что ее марионеточное правительство гонят из Украины!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:36
    -1
    Бедные мартышки первый раз в жизни танк видно увидели и чуть контрактами не подтерлись с перепугу но вовремя спохватились и вернулись
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:39
    +7
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:37
    та нет , Фредик , в Киеве началась Революция, а война как раз началась в Донецке, когда рашка поняла, что ее марионеточное правительство гонят из Украины!
    Астанавись! Не разрывай мозг игроку таким массивом сложным переплетений наших
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:37
    +6
    та нет , Фредик , в Киеве началась Революция, а война как раз началась в Донецке, когда рашка поняла, что ее марионеточное правительство гонят из Украины!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    +5
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 28.05.2021 18:06
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Ну да, это не то что каждый день сидеть за компом, и писать коменты каждый день.Он вспомнил как это было для него, он не корчит из себя никого. А что тебя рассмешило, это уже вопрос к психиатру.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:43
    +1
    dd dent, 28.05.2021 17:41
    О, вот это тема. И заодно напомнил бы шо все белье должны (?) на колено встать зачем-то
    просто должны и все , не встал - значит ты потенциальный рабовладелец , такой себе мистер Гейли
    Хотя я уверен, что 90 %этих борцунов с рассизмом , типо Тайсона и Неймара, не отстреливают , что такое " Хижина Дяди Тома"
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 28.05.2021 18:25
    0
    Фредеріко Родрігес правильно все сказав. З часом і я зрозумів, що війна почалася з Києва.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 18:20
    0
    Mac_Gyver, 28.05.2021 18:17
    Он назвал происходящее войной между Россией и Украиной. Вот тут его поддержу.
    Как это ещё назвать можно?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:48
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:43
    просто должны и все , не встал - значит ты потенциальный рабовладелец , такой себе мистер Гейли
    Хотя я уверен, что 90 %этих борцунов с рассизмом , типо Тайсона и Неймара, не отстреливают , что такое " Хижина Дяди Тома"
    Шо они и правда не в курсах так это что есть расизм, ну а то что для них Гарриет Бичер Стоу это темный лес и к гадалки не ходи
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:42
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    а вообще так смешно, как эти мультимиллионеры из себя жертв войны корчат
    уверен, самое страшное что он видел - это едущий танк или баррикаду в Киеве на Майдане , а корчит из себя , будто как минимум в Иловайске под обстрелами сидел
    Сциканул мб шо бабки не увезёт вовремя отседова, а то они не все хранят на карточках, там какой-то из бразил грил шо в бытовой технике ныкал же, которая по его мнению украинцам неизвестна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:41
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:39
    просто не понимаю, зачем открывать свой рот, в теме в которой ты не сведущ
    лучше бы за расизм поплакался в очередной раз
    О, вот это тема. И заодно напомнил бы шо все белье должны (?) на колено встать зачем-то
    Ссылка
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