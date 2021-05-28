Источник: Кулача в Динамо не будет

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не перейдет в «Динамо» Киев. Об этом сообщает Динамомания.

Контракт игрока с «Ворсклой» истекает нынешним летом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лучший бомбардир УПЛ может перейти в «Динамо».

Однако наставник киевлян Мирча Луческу не заинтересован в работе с Кулачем. «Динамо» отказалось от кандидатуры Владислава.

К тому же, нападающий получил предложение нового контракта от «Ворсклы» и, скорее всего, останется в клубе.