Источник: Кулача в Динамо не будет

Форвард не заинтересовал Мирчу Луческу

  • 28.05.2021 17:09
  • 1534 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Кулача в Динамо не будет
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не перейдет в «Динамо» Киев. Об этом сообщает Динамомания.

Контракт игрока с «Ворсклой» истекает нынешним летом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лучший бомбардир УПЛ может перейти в «Динамо».

Однако наставник киевлян Мирча Луческу не заинтересован в работе с Кулачем. «Динамо» отказалось от кандидатуры Владислава.

К тому же, нападающий получил предложение нового контракта от «Ворсклы» и, скорее всего, останется в клубе.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 28.05.2021 18:03
    +1
    Будет возможность в Лиге Конференций показать себя
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:37
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:17
    Слава Богу.
    Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
    Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
    ----
    Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
    Главное шо сурк сам не купил, а то был бы + 1 игрок на лавку
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 28.05.2021 17:31
    +1
    А якого дідька він потрібен!? Цей весь гармидер, навколо Кулача, виключно, журналюги роздули. Прошу не плутати з журналістами.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:17
    +2
    Слава Богу.
    Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
    Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
    ----
    Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 17:17
    +2
    Слава Богу.
    Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
    Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
    ----
    Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 28.05.2021 18:03
    +1
    Будет возможность в Лиге Конференций показать себя
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 28.05.2021 17:31
    +1
    А якого дідька він потрібен!? Цей весь гармидер, навколо Кулача, виключно, журналюги роздули. Прошу не плутати з журналістами.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:37
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 17:17
    Слава Богу.
    Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
    Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
    ----
    Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
    Главное шо сурк сам не купил, а то был бы + 1 игрок на лавку
    Ссылка
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