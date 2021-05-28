Источник: Кулача в Динамо не будет

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не перейдет в «Динамо» Киев. Об этом сообщает Динамомания.
Контракт игрока с «Ворсклой» истекает нынешним летом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лучший бомбардир УПЛ может перейти в «Динамо».
Однако наставник киевлян Мирча Луческу не заинтересован в работе с Кулачем. «Динамо» отказалось от кандидатуры Владислава.
К тому же, нападающий получил предложение нового контракта от «Ворсклы» и, скорее всего, останется в клубе.
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Источник — Динамомания
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Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
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Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
----
Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
----
Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
Уверен, при Лесике или Хациоле парень был бы уже в ДК, а Суркис рассказывал бы о блестящей трансферной компании.
Вдумайтесь сами, и голы забивал ( чего не отнять) и шаблий агент и денег платить не надо ( Суркис хлопает в ладоши) - идеальный вариант для ДК..... если бы в ДК не было тренера .
----
Воообще говорят , что румын взял на себя обязанности такого себе менеджера АПЛ - то есть он учавсвует и курирует не только игровой процесс, отсюда и отход Лесика ( в какой то мере) который понимал, что все больше превращается в свадебного генерала....хотя в какой то мере он им и раньше был
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