Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси

В субботу, 29 мая «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов в Порту на стадионе «Драгау» сыграет с «Челси». Начало матча – 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
«Манчестер Сити» - «Челси». Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Челси».
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Источник — Sport.ua
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