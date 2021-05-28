Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси

В субботу, 29 мая «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов в Порту на стадионе «Драгау» сыграет с «Челси». Начало матча – 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

«Манчестер Сити» - «Челси». Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Челси».