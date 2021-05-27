Источник: на заседании 3 июня УАФ не выдаст Олимпику аттестат

Под угрозой недопуска к УПЛ следующего сезона находится донецкий «Олимпик», у которого сложная финансовая ситуация.

3 июня в Днепре состоится Исполком УАФ, в повестке дня которого утверждение результатов работы аттестационной комиссии.

Скорее всего, «Олимпик» не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.

У аттестационного комитета есть вопросы по клубной инфраструктуры еще к двум клубам – «Десне» и «Ингульцу». Вероятно, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.

В новом сезоне в УПЛ должны выступать 16 команд. Вылетевший клуб «Минай» ждет решения ситуации с «Олимпиком».