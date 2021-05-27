ФОТО. Коваленко отдыхает под Киевом

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко проводит отпуск под Киевом.
Свежее фото Виктор опубликовал в Instagram.
Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» минувшей зимой. Украинский футболист сыграл за итальянскую команду всего 3 минуты в поединке Серии А.
Ранее сообщалось, что Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы.
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Источник — Instagram
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