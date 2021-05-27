ФОТО. Коваленко отдыхает под Киевом

Украинский футболист набирается сил перед новым сезоном

  • 27.05.2021 20:01
  • 1738 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Коваленко отдыхает под Киевом
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко проводит отпуск под Киевом.

Свежее фото Виктор опубликовал в Instagram.

Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» минувшей зимой. Украинский футболист сыграл за итальянскую команду всего 3 минуты в поединке Серии А.

Ранее сообщалось, что Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Oleg Viktorovych
      Oleg Viktorovych, 27.05.2021 20:55
    0
    Устал)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 27.05.2021 20:53
    0
    Под Киевом ... В метро , что-ли ?
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:43
    0
    Что это за доски?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 20:07
    -1
    Витёк, ещё раз здоровья.
    Ссылка
    Oleg Viktorovych
      Oleg Viktorovych, 27.05.2021 20:55
    0
    Устал)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 27.05.2021 20:53
    0
    Под Киевом ... В метро , что-ли ?
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:43
    0
    Что это за доски?
    Ссылка
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